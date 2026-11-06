Henry Martín no estaría borrado de la selección de México pero enfrenta una dura lucha contra el tiempo

Henry Martín mantendría viva la posibilidad de regresar a la Selección Mexicana debido a que su ausencia responde exclusivamente a una decisión táctica de Rafael Márquez. El experimentado delantero de las Águilas del América permanece en el ojo del huracán tras quedar fuera de las últimas convocatorias del conjunto tricolor.

Una situación que desató un mar de especulaciones en los medios de comunicación, pero que dentro del seno del equipo nacional se manejaría únicamente como un tema de rotación y estrategia deportiva, dejando de lado todas las insinuaciones de problemas extradeportivos en el seno del equipo nacional.

La relación entre Henry Martín y el Tri está congelada; los 'berrinches' que lo mantienen fuera de las convocatorias ????https://t.co/EdruVxe71T pic.twitter.com/lBUlt9M1nu — MedioTiempo (@mediotiempo) November 6, 2026

Las versiones que apuntaban a un supuesto distanciamiento definitivo entre el atacante azulcrema y el cuerpo técnico nacional perdieron fuerza luego de que integrantes del entorno del representativo mexicano calificaron el comportamiento del jugador como totalmente intachable.

El romperredes yucateco mantendría las puertas abiertas del selectivo azteca gracias a su constante disciplina y compromiso, desmintiendo de manera categórica los reportes de la prensa deportiva que daban por terminada su etapa vistiendo la camiseta verde.

El origen de la controversia mediática se remonta a las afirmaciones que ponían sobre la mesa un altercado en los vestidores durante el compromiso de la Liga de Naciones de la Concacaf celebrado en territorio hondureño en noviembre del año 2024.

Aquella noche, el ariete americanista firmó una destacada actuación al marcar dos anotaciones fundamentales para la causa nacional, convirtiéndose de manera imprevista en su última aparición formal con el representativo de la disciplina.

El extraordinario momento futbolístico que atraviesa el atacante en el torneo local incrementa la incertidumbre entre los aficionados debido a que marcha en la segunda posición de la tabla de goleo individual con diez dianas en su cuenta personal.

Las razón por la que Henry Martín NO fue convocado es está de acuerdo a fuentes al interior del Tri. Suena lógica, pero al fin lo que sale desde las entrañas de los verdes.https://t.co/aHIB9YQMvS — René Tovar (@Rene_Tovar) November 6, 2026

El paso goleador del delantero americanista, quien se ubica solamente por detrás del artillero venezolano Salomón Rondón, alimentaba las expectativas de los seguidores que veían en su contundencia un argumento sólido para recibir un nuevo llamado al conjunto comandado por Rafael Márquez.

A pesar de la intensa polémica que rodea cada lista de convocados, el cuerpo técnico nacional insiste en que las ausencias se evalúan partido a partido, dependiendo de las necesidades específicas del esquema táctico y los rivales en turno.

¿HENRY MARTÍN ESTÁ BORRADO DE LA SELECCIÓN MEXICANA?



Ojo a lo que dice @FerCevallosF. #CuadroTitular pic.twitter.com/qDeGyjn7mK — FOX (@somos_FOX) November 5, 2026

Con el cierre del campeonato liguero en el horizonte, el delantero del conjunto de Coapa continuará buscando romper las redes en la liga local con la firme intención de mantenerse como una opción real para el ataque de la selección mexicana.

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