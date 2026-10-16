Henry Martín se perfila como el tapado de la selección mexicana contra Jamaica

El reciente renacimiento goleador de Henry Martín en el exigente ataque del América podría convertirse en el vehículo perfecto que lo regrese a la Selección Mexicana para las próximas eliminatorias ante la escasez de gol del resto de artilleros del Tricolor, como Santiago Giménez, Armando González y Germán Berterame.

El experimentado artillero yucateco alza la mano con fuerza para encabezar la ofensiva del combinado que comanda Rafael Márquez en los duelos de noviembre próximo contra la escuadra de Jamaica dentro de la Nations League, donde México defiende el título logrado hace dos años contra Estados Unidos.

¡MERECIDO!



Henry Martín, con una nueva oportunidad de volver a la Selección Mexicanahttps://t.co/BO3sGuEHwb — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 16, 2026



La escuadra nacional debe buscar a como de lugar el boleto a las semifinales de este certamen de la Concacaf durante la fecha FIFA del mes entrante en la zona caribeña. Ante la sensible ausencia de Raúl Jiménez, quien causó baja definitiva debido a que fue pasado por el bisturí para aliviarle el ligamento de su rodilla, el panorama se le ha abierto como hoja de amapola al atacante de las Águilas.



Martín actualmente ha disputado nueve compromisos en calidad de titular bajo las órdenes estratégicas del director técnico uruguayo Guillermo Almada en el conjunto americanista. Con seis anotaciones registradas en su cuenta personal de la campaña liguera, el capitán americanista alza la mano para integrar la lista definitiva de 26 futbolistas convocados que harán frente al representativo de Jamaica.



Este llamado significaría el regreso oficial de la “Bomba” al seleccionado azteca tras arrastrar una prolongada ausencia que comenzó hace prácticamente 2 años en el mismo circuito continental. En aquella ocasión, bajo el mando de Javier Aguirre para la competencia contra Honduras, el delantero azulcrema se despachó con un soberbio doblete sobre la cancha del Estadio Nemesio Díez de Toluca.

¡LA BOMBA PUEDE VOLVER! ?



Tras años de ausencia, Rafael Márquez estaría analizando la vuelta de Henry Martín al Tri ??



El delantero mexicano es actualmente uno de los mejores goleadores mexicanos de la Liga MX ??#CentralFOX pic.twitter.com/A5pHaIBTZ1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 16, 2026



Sin embargo, el romperredes yucateco fue cepillado como bota de militar por el cuerpo técnico del Tricolor debido a una fuerte inconformidad con el “Vasco” Aguirre en el vestidor. El atacante reclamó airadamente por no haber visto actividad en el partido liguero de ida en San Pedro Sula, mostrando actitudes indisciplinadas que rompieron por completo el código del timonel nacional.



Si bien en este torneo Apertura 2026 los números de Henry con el cuadro de Coapa no se encuentran del todo mal, la realidad indica que la directiva le busca sustituto desde semestres atrás por bajas de juego.

Su permanencia institucional en el nido americanista le ha valido un renacer con mayor regularidad en el área chica, a pesar de que Guillermo Almada ya tiene listo a su sucesor ideal con el colombiano Miguel Borja, sobre todo porque se asegura que también ha discutido con el estratega charrúa cuando fue retirado del campo en el pasado clásico contra las Chivas.



Por su parte, el ambicioso proyecto de Rafael Márquez al frente del Tricolor tras la pasada Copa del Mundo arrancó con el pie izquierdo respecto al factor de la contundencia. El balompié mexicano padece una alarmante escasez de artilleros en las áreas debido a que piezas clave como Armando González, Santiago Giménez y el naturalizado Germán Berterame se encuentran totalmente fuera de ritmo en las canchas.

EL RELEVO DE RAÚL JIMÉNEZ ???



Con la baja de Raúl Jiménez, el lugar en la ofensiva de la Selección Mexicana quedaría en manos de Henry Martín.



El capitán americanista está en las opciones para ser convocado frente a Jamaica en la próxima Fecha FIFA. ??



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Ante esta ruda problemática en el eje del ataque tricolor, la reaparición de nombres polémicos como Guillermo Martínez y el propio Henry Martín vuelven a encender el debate en las redes oficiales. Márquez tendrá que apagar el fuego con los elementos disponibles en el circuito de la Liga MX para evitar un doloroso fracaso liguero en el plano internacional de la zona de la Concacaf.

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