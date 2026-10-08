Henry Martín revela el drama de sus lesiones y adelanta una delantera de miedo con Miguel Borja

El delantero yucateco Henry Martín conmovió los cimientos del nido de Coapa al confesar abiertamente el tormento físico que arrastró en las últimas campañas, admitiendo que el calvario de sus constantes lesiones musculares lo dejó completamente destruido en el plano anímico y mental, al grado de considerar seriamente el retiro definitivo de las canchas tras perderse la oportunidad de competir con la Selección Mexicana.

La Bomba, quien actualmente vive un segundo aire de ensueño al marchar como el referente ofensivo de las Águilas del Club América en el torneo Apertura 2026, detalló que la frustración de ver cómo su propio cuerpo no respondía a los tratamientos médicos lo sumergió en una etapa sumamente oscura, donde los fantasmas del adiós prematuro rondaron su cabeza tras perderse más de 29 compromisos oficiales con la casaca azulcrema.

?? ¡HENRY MARTÍN ESTUVO A PUNTO DE RETIRARSE DEL FÚTBOL!



El capitán del América confesó que hace un año consideró seriamente colgar los botines. En entrevista exclusiva para Claro Sports en W Radio, reveló que las lesiones lo llevaron al momento más difícil de su carrera, al? pic.twitter.com/UFGQH7es5E — Claro Sports (@ClaroSports) October 9, 2026

En medio de esa tormenta contractual, el capitán americanista reveló en entrevista exclusiva para la cadena Claro Sports que el dinero jamás ha sido su prioridad, confirmando que desechó una propuesta multimillonaria procedente del futbol de Arabia Saudita debido a que su único deseo mental es ampliar su legado en Coapa y firmar una renovación que le permita retirarse con el escudo de sus amores.

Las frías estadísticas del año 2025 respaldan la gravedad de su crisis hospitalaria, puesto que de 51 partidos oficiales que disputó la escuadra americanista entre los torneos de la Liga MX, Concachampions, Leagues Cup y el Mundial de Clubes, el atacante azteca apenas pudo ver acción en 21 enfrentamientos, entregando una cuota de minutos sumamente raquítica que generó un mar de especulaciones en los medios deportivos.

?? LLEGARON CON MILLONES POR HENRY MARTÍN? ¡PERO ELIGIÓ AL AMÉRICA!



El capitán azulcrema reveló que recibió ofertas millonarias para dejar a las Águilas, incluida una importante propuesta desde Arabia Saudita. Sin embargo, aseguró que marcharse de Coapa nunca estuvo entre sus? pic.twitter.com/bbKb02X7A6 — Claro Sports (@ClaroSports) October 9, 2026

El experimentado capitán azulcrema reconoció que esta dura batalla contra su propio físico resultó muchísimo más compleja y desgastante que aquellas viejas rachas de sequía donde los goles simplemente no caían en la portería rival, requiriendo de una fortaleza mental extraordinaria para asimilar la paciencia de la directiva y el cobro de facturas que la prensa local le exigía cada fin de semana.

A pesar de los tragos amargos que marcaron su expediente médico en los semestres anteriores, el artillero yucateco prefiere abrazar este pasaje como el aprendizaje más hermoso y valioso de toda su trayectoria profesional, demostrándose a sí mismo que posee la resiliencia necesaria para resurgir de las cenizas justo en el momento en que todo el entorno futbolístico lo daba por terminado en el máximo circuito.

Lejos de guardarle recelo a la fuerte competencia interna el artillero mexicano se mostró sumamente entusiasmado por la reciente contratación del romperredes colombiano Miguel Borja, calificándolo como un delantero impresionante y asegurando que lejos de verse como rivales están destinados a conformar una dupla de ataque verdaderamente peligrosa y letal que le dará muchas alegrías a la exigente tribuna.

?? ¡BORJA Y HENRY JUNTOS! ¡QUE SE CUIDEN LAS DEFENSAS!



Henry Martín no le teme a la competencia y hasta se ilusiona con compartir el ataque del América con Miguel Ángel Borja. En entrevista exclusiva para Claro Sports en W, el capitán azulcrema elogió al colombiano y aseguró? pic.twitter.com/uXboACaSsp — Claro Sports (@ClaroSports) October 9, 2026

Para el actual proceso deportivo, esta explosiva alianza en la ofensiva pinta para convertirse en la principal llave de gol bajo la tutela de Guillermo Almada, de manera que Henry Martín buscará aprovechar este gran entendimiento en la cancha para mantener a las Águilas peleando en lo más alto de la clasificación general y levantar la mano firmemente ante Rafael Márquez para concretar un inminente regreso a las convocatorias de la Selección Mexicana.



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