La plática secreta entre Rafael Márquez y Henry Martín que ilusiona a todo el americanismo

Viejos los cerros, pero reverdecen y esa emblemática frase bien podría resumir la postura de Henry Martín ante la mirada de Rafael Márquez durante la reciente visita que realizó el Káiser a las instalaciones del América en Coapa.

El capitán de las Águilas del América abrió por completo su corazón al confesar que sostuvo una plática bastante jugosa con el nuevo timonel nacional, dejando abierta la posibilidad de subirse al barco tricolor en este naciente proceso.

¡LOS VISITÓ RAFA! ? ¿A qué futbolistas del América fue a observar Márquez? ?



"HENRY MARTÍN ESTÁ EN UNA SITUACIÓN MUY INCÓMODA…". ? #Referentes pic.twitter.com/dUs7jD9MQJ — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 16, 2026

Las malditas lesiones se habían ensañado con el artillero yucateco durante las últimas temporadas, provocando un doloroso bache en su rendimiento que no solo mermó su aporte con la camiseta azulcrema, sino que terminó por arrebatarle el sueño mundialista.

Sin embargo, el delantero ya se encuentra completamente recuperado de sus dolencias físicas y no piensa tirar la toalla en sus aspiraciones por volver a vestir la playera verde de la Selección de México, tratando de ponerle el cerrojazo de oro a su trayectoria en el balompié profesional.

La directiva técnica del cuadro nacional se ha dedicado a rondar los diferentes campamentos del balompié azteca para evaluar las piezas disponibles y fue en el nido americanista donde se captó la encendida charla entre los dos referentes del fútbol nacional.

Martín reveló con una enorme sonrisa que la respuesta del estratega fue sumamente positiva y que nunca recibió un portazo definitivo en la cara para quedar borrado del mapa, más allá de las diferencias y roces que tuvo con el extécnico nacional Javier Aguirre.

El atacante azulcrema reconoció abiertamente que la larga inactividad terminó pasándole una factura muy pesada en las piernas, pero ahora se encuentra trabajando a marchas forzadas para alcanzar la plenitud física que llegó a lucir hace años.

??? ¡HENRY MARTÍN NO LE CIERRA LA PUERTA AL TRI!



¿Se viene el regreso de la Bomba? ? El capitán del América reveló que ya tuvo una charla con Rafa Márquez, abriendo nuevamente la conversación sobre una posible vuelta a la Selección Mexicana. ??



Henry sigue levantando la? pic.twitter.com/kKzJ3QBYFA — Claro Sports (@ClaroSports) September 18, 2026

La llegada de refuerzos internacionales de la talla de Miguel Borja, lejos de asustarlo, le metió una presión muy sabrosa que lo obliga a mantener el acelerador a fondo para ganarse el puesto.

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