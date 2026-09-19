El regreso de Luis Ángel Malagón con las Águilas marcha por el camino de la amargura

El regreso de Luis Ángel Malagón a las canchas se está transformando en una auténtica película de terror en Coapa tras registrar otra dudosa actuación en el Clásico Nacional de la categoría Sub-21, donde las Chivas les sacaron el partido viniendo de atrás 1-2.

El arquero michoacano se encuentra mal y de malas en su objetivo de recuperar la titularidad del primer equipo al hilar pifias que ya le costaron valiosos puntos a las fuerzas básicas de la institución y donde la presencia de Malagón no ha hecho diferencia a favor de los números de este equipo.

La escuadra azulcrema se había adelantado muy temprano en el marcador gracias a un zarpazo de Alejandro Cárdenas apenas al minuto ocho del primer tiempo, lo que parecía perfilar una tarde tranquila para los locales en las canchas de entrenamiento, pero en esta clase de juegos donde está en disputa el orgullo no hay palabra de honor.

Empero, el Rebaño Sagrado reaccionó con mucha garra antes del descanso por conducto de Anwar Ben Rhouma, quien venció la cabaña del arquero americanista al minuto 35 del encuentro que justificó la presión rojiblanca en las canchas de Coapa.

El calvario definitivo para el guardameta de las Águilas llegó en los suspiros finales del compromiso, cuando el atacante rojiblanco Diego González apareció al minuto 88 para concretar la voltereta tapatía definitiva por 1-2.

Esta dolorosa derrota se suma al garrafal error que el portero cometió apenas la semana pasada, confirmando que sus reflejos se encuentran muy lejos de su nivel habitual y que todavía le falta el tiempo para llegar al momento exacto de la jugada y así recuperar el gran nivel que lo llevó a ser considerado como el titular perfilado para el Mundial.

El cancerbero acumula 405 minutos de actividad repartidos en cinco apariciones como titular desde su retorno el pasado 16 de agosto, buscando sacudirse la inactividad de casi seis meses provocada por la aparatosa rotura del tendón de Aquiles.

#Sub21 | 35' ¡GOOOOOOL DEL REBAÑO! ¡BEN RHOUMA LO EMPATA DESDE LOS ONCE PASOS! ¡VENGAAAAAA! ?



?? América 1-1 CHIVAS ??#ElClásicoDeMéxico ? pic.twitter.com/2pU7Gpq1I7 — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) September 19, 2026

Esta sensible molestia física sufrida el 10 de marzo ante el Philadelphia Union en el torneo de la Concacaf lo marginó de las canchas y ahora le está cobrando una factura pesadísima, sobre todo por el gran momento que vive el titular del primer equipo, Rodolfo Cota.

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