Terrible error de Luis Malagón con la Sub 21 de las Águilas retrasa su regreso con el América

Las cosas en el nido de Coapa andan color de hormiga y el panorama se le volvió a nublar por completo a Luis Malagón en su intento por recuperar el puesto de honor en el primer equipo y ahora fue con un tremendo oso que envidiaría cualquier novato del cuadro americanista.

El guardameta de las Águilas saltó al terreno de juego con la categoría Sub-21 para encarar el clásico joven contra la Máquina de Cruz Azul, un escenario que se suponía ideal para sacudirse la modorra tras la dolorosa lesión que lo mandó a la congeladora durante varias semanas.

?? ¡MALAGÓN SE CONFIÓ Y LO PAGÓ CARO!



Luis Ángel Malagón quiso salir jugando con la Sub-21, pero la presión de Cruz Azul lo sorprendió: robo de balón y directo a la red. ??



¡Un error que terminó en gol para La Máquina! ? pic.twitter.com/ZZJTPBfwyp — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2026

Lamentablemente, el tiro le salió por la culata al michoacano, quien terminó firmando una pifia monumental que costó una anotación en contra de esas que hacen que toda la tribuna se lleve las manos a la cabeza.



La directiva azulcrema mandó al guardameta nacional a foguearse con los cachorros de la institución con la única encomienda de ir sumando minutos de valor, agarrar confianza bajo los tres postes y aceitar los reflejos antes de volver a pelear la titularidad en el máximo circuito.

Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada en una jugada de rutina donde el arquero midió mal el esférico y terminó regalándole un auténtico bombón a la delantera celeste, desatando las burlas en las gradas y confirmando que la recuperación física no siempre camina al mismo ritmo que el nivel futbolístico.



Este doloroso tropiezo en el torneo juvenil enciende las alarmas en el cuerpo técnico del América, ya que el terrible oso frena en seco los planes que se tenían para su reaparición con el plantel estelar en las próximas jornadas.

El gol de Cruz Azul sub 21 al Club América, anotó Iñigo Cuesta.



Lo destacado de este video, es el error de Luis Malagón.



Recién está tomando ritmo luego de recuperarse de su lesión, una vez lo retome, volverá al nivel que un día tuvo. ? pic.twitter.com/IV4Pq0fKiw — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 12, 2026

Las dudas sobre su estado de forma actual han vuelto a quedar expuestas y el propio arquero sabe perfectamente que en una institución de tanta exigencia los errores se pagan con la banca, por lo que ahora tendrá que picar piedra desde abajo para volver a convencer a todos de que está listo para defender el arco más codiciado del país.

Seguir leyendo:

– ¿San Malagón está de vuelta? El portero del América ya le echa el ojo al Clásico Nacional

– Erik Lira reporta con Cruz Azul con la certeza de que el Mónaco no lo descarta

– Luis Malagón fue operado con éxito, ¿pero cuándo regresará a jugar?

















