Rafael Márquez saca el machete y aplica una drástica podada en el Tricolor para duelo vs. Jamaica

Rafael Márquez aplica una podadora de época en la Selección de México al borrar a once futbolistas en su nueva lista oficial. El timonel tricolor demostró que no se anda con contemplaciones y cepilló a casi medio equipo de cara a la serie eliminatoria de la Nations League contra Jamaica. Esta sacudida de proporciones bíblicas deja en claro que en este nuevo proceso verde el que se duerme en sus laureles amanece fuera del nido por su pobre nivel de juego.

La guillotina del estratega nacional no respetó jerarquías y mandó a la congeladora a elementos que en el papel parecían intocables dentro de la baraja tricolor. Entre los sacrificados que pagaron las facturas por pasar de noche en la pasada fecha FIFA se encuentran Víctor Guzmán, Jorge Sánchez, Everaldo López y el mediocampista Luis Chávez. A la quema también cayeron Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Alan Cervantes, Denzell García, Germán Berterame, Hugo Camberos y el “Chucky” Hirving Lozano.

El “Kaiser de Michoacán” se vio obligado a meter este machetazo tan bárbaro porque el ataque mexicano nomás no camina y urge encontrar al hombre gol en el área. Ante el bajón de juego de Santiago Giménez y la “Hormiga” González, que nomás no han dado el ancho, Márquez tuvo que rascarle hasta debajo de las piedras para traer al sorpresivo Armando León desde el NK Osijek de Croacia. El técnico nacional agita la coctelera con seis caras nuevas antes de morir con la suya en el banquillo.

La baraja de 28 llamados para encarar la aduana de la Nations League quedó definida en la portería con Raúl Rangel, Óscar García y el legionario Alex Padilla. En la maltrecha zona defensiva buscarán el orden Mateo Chávez, César Montes, Israel Reyes, Rodrigo Huescas, Chiquete Orozco, Johan Vásquez, Diego Campillo y Jesús Gallardo. Para mover los hilos en el medio campo saltarán Erik Lira, Luis Romo, Erick Sánchez, Obed Vargas, Alfonso Montaño, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo e Isaías Violante.

La artillería pesada que intentará romper las redes enemigas y amarrar el boleto al cuadrangular de marzo se complementa con la juventud y la experiencia que quedó disponible en el plantel. El sorpresivo León y Armando González comandarán el frente junto a Santiago Giménez, Alexis Vega, Roberto “Piojo” Alvarado, Santiago Sandoval, Julián Quiñones y el regreso de Jesús “Tecatito” Corona. Márquez ya se la jugó con sus elegidos y ahora les toca a ellos demostrar que tienen la fuerza para rescatar el barco.

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