Armando León apunta como caballo negro en la lista de Rafa Márquez contra Jamaica

Armando León, delantero que suma seis goles en la Liga de Fútbol de Croacia con el equipo Osijek, podría ser la gran novedad en la lista de la selección mexicana contra Jamaica, según detalles que establecen que el delantero mexicano, que ocupa la cuarta posición en la tabla de goleo en el fútbol croata, ya fue avisado sobre su convocatoria.

El gol más reciente del delantero azteca se produjo contra el HNK Gorica y donde logró sumar su sexta anotación para colocarse detrás de Dion Drena Beljo del Dínamo de Zagreb con 12 anotaciones, como también de Emil Frederiksen, artillero danés del NK Istra 1961 con 7 goles y de Ilija Nestorovski, artillero normacedonio también con siete goles.

SORPRESA EN SELECCION

Armando León delantero mexicano que juega en Croacia fue reservado por la dirección de Selecciones y seria la gran sorpresa en la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica. pic.twitter.com/HYXvQyEP3k — david medrano felix (@medranoazteca) November 4, 2026

Este delantero podría ser la opción que busca el nuevo técnico del cuadro mexicano, en donde también se asegura que Santiago Giménez, Armando “Hormiga” González y Julián Quiñones son las opciones para suplir la baja de Raúl Jiménez, que actualmente está inactivo por una lesión en el Wolverhampton.

La Concacaf definió de manera oficial el calendario de esta eliminatoria de Cuartos de Final de la Nations League, donde la escuadra nacional buscará amarrar el boleto al Final Four. El compromiso de ida se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional de Kingston.

El desenlace de la serie tendrá lugar en territorio regiomontano, cuando el choque de vuelta se dispute el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas sobre la cancha del Estadio BBVA. Esta confrontación significará el debut en encuentros oficiales del seleccionador nacional, quien buscará aprovechar la localía para sentenciar la eliminatoria frente al conjunto caribeño.

El artillero surgido de las canteras mexicanas pasa por un momento dulce en el balompié europeo y la oportunidad le llega en el momento exacto para demostrar de qué está hecho. La exigencia en el combinado tricolor es máxima, especialmente cuando se trata de cubrir el puesto del atacante de los Wolves en la Premier League.

Armando León va a ser convocado gracias a Twitter Liga MX, NADIE lo tenía en el radar y ahora tiene la oportunidad que se MERECE.



Basta de Berterame, gracias Rafa.



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Con la mira puesta en las semifinales del torneo continental, el estratega nacional no quiere dejar ningún cabo suelto y apostará por el ritmo goleador antes que por las jerarquías tradicionales. El llamado de León sacudirá por completo la concentración en el Centro de Alto Rendimiento, obligando a los atacantes consolidados a meter el acelerador a fondo para asegurar la titularidad.

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