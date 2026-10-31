México cocina un delantero brasileño para el proyecto de Rafa Márquez

El prometedor delantero méxico-brasileño William Gabriel Barboza ha tomado una decisión contundente sobre su futuro internacional al elegir representar de forma definitiva a la Selección Mexicana por encima de la poderosa escuadra de Brasil.

A sus apenas dieciocho años de edad, el espigado atacante nacido en suelo azteca e hijo del recordado exfutbolista William da Silva empieza a acaparar los reflectores del balompié local gracias a sus imponentes condiciones físicas y técnicas dentro del terreno de juego.

Aunque el juvenil centrodelantero aún tiene un largo camino por recorrer antes de consolidarse en el máximo circuito, el balompié nacional sigue con lupa su crecimiento en las fuerzas básicas del Toluca, una institución donde busca ganarse un lugar definitivo tras demostrar que su compromiso con la playera tricolor va más allá de sus profundas raíces sudamericanas.

Esta firme determinación de defender la causa azteca reaviva de inmediato los grandes debates del entorno futbolístico sobre la captación de talento en las categorías menores del país, un rubro estratégico que la federación considera fundamental para el recambio generacional del representativo mayor.

El joven artillero cuenta con argumentos sólidos para respaldar las expectativas que ha generado al presumir un reciente campeonato de goleo en la categoría Sub-21 con doce anotaciones en su cuenta personal.

Su formación inicial en el fútbol de salón brasileño le otorgó recursos técnicos sumamente atractivos para jugar de espaldas al marco rival, una cualidad que, combinada con su imponente estatura de un metro con ochenta y nueve centímetros, lo convierte en una opción sumamente atractiva para la delantera nacional.

La prensa especializada destaca que esta joya de la cantera escarlata aceptó salir cedido al North Texas SC en la búsqueda de sumar minutos competitivos y continuar con su desarrollo futbolístico ante la alta competencia que impera en el primer equipo del Toluca.

Esa valiosa experiencia internacional en la filial del FC Dallas rindió frutos de inmediato al abrirle las puertas de su primera convocatoria formal con la Selección Mexicana en su categoría Sub-20, de cara a una exigente gira europea frente a sinodales de la jerarquía de España y el propio representativo brasileño.

#Sub21



Con ustedes el Campeón de Goleo del Clausura 2026. ???



William Barboza ?? pic.twitter.com/xFjPTDTIOw — Toluca FB ?? (@tolucafc_fb) April 26, 2026

La postura del entorno familiar es clara al señalar que el pasaporte mexicano ya está en orden y el jugador tiene toda la seguridad en su elección, por lo que ahora corresponderá al cuerpo técnico de pantalón largo dar el seguimiento adecuado en el Centro de Alto Rendimiento.

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