Cuauhtémoc Blanco respalda a Rafa Márquez

Rafa Márquez lidera el nuevo proceso con la selección de México. El exdefensor de El Tri no ha tenido un buen arranque en su proyecto. Cuauhtémoc Blanco respaldó su puesto en el banquillo mexicano.

Javier Aguirre dejó muy buenos registros con México en su tercer proceso al mando de El Tri. A pesar de que en el Mundial de 2026 no se consiguió el objetivo, el conjunto del “Vasco” dejó una muy buena imagen.

La transición le corresponde a Rafa Márquez. El exdefensor del FC Barcelona ha tenido problemas en sus primeros partidos con El Tri. A pesar de ello, Cuauhtémoc Blanco es paciente con este nuevo proyecto liderado por su excompañero de selección.

“Es un compañero, un amigo, pero hay que trabajar. Creo que cuando salen bien las cosas hay que seguir trabajando y tratar de hablar con los jugadores para no cometer errores y que la selección de México esté muy bien”, dijo el legendario futbolista del América en unas declaraciones recopiladas por Récord.

En sus primeros cuatro partidos en el banquillo de El Tri, Rafa Márquez no ha podido conseguir su primera victoria. Este es el inicio más lento para un seleccionador de México en las últimas dos décadas.

En la última ventana de amistosos, México empató 1-1 con Colombia; empató 1-1 con Perú; perdieron 3-0 con Estados Unidos y cayeron 0-2 contra Chile.

Cuauhtémoc Blanco considera que una de las principales dificultades que tendrá que asumir Rafa Márquez en su proceso es el cambio generacional. Incluir a los futbolistas idóneos que lo llevará al Mundial de 2030 es un trabajo lento e impreciso.

“Creo que le tocó una época de puro chavos, es como un proceso, pero al final de cuentas lo tienen que sacar adelante”, agregó Cuauhtémoc Blanco en la entrevista.

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