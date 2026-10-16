El “Matador” Hernández respalda a Rafa Márquez y destaca la calidad de Gilberto Mora

El proceso de Rafa Márquez al mando de la selección mexicana no inició con buen pie. Tras sus primeros cuatro partidos, algunos criticaron su aporte, pero otros piden paciencia para este proyecto. Luis “Matador” Hernández se sumó a la lista de quienes respaldan al “Káiser”.

La selección mexicana se enfrentó a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. El balance de estos partidos amistosos fue de dos empates y dos derrotas. Luis Hernández pide más partidos de preparación para Rafa Márquez para que se siga acoplando.

“Pues bueno, esperemos que le vaya de maravilla a Rafa y más que nada a nuestra selección, que siga teniendo partidos de preparación, con ritmo y que vayan saliendo, asentando muy bien la selección“, dijo Hernández en unas declaraciones para Récord.

El propio Rafa Márquez reconoció en conferencia de prensa que estuvo a gusto con el desarrollo de la fecha FIFA. El “Káiser” pudo probar a varios jugadores en sus esquemas. Márquez dejó a un lado los resultados.

El talento de Gilberto Mora

Gilberto Mora sigue siendo un jugador que se pierde de vista en la selección mexicana. El futbolista de los Xolos de Tijuana es elogiado constantemente por grandes personalidades del deporte. Luis Hernández nos e quedó atrás y resaltó la calidad de Mora.

“Lo veo bien, un chico que lo han sabido llevar, tiene una gran calidad y esperemos que sea un referente, no solamente del futbol mexicano, sino del fútbol mundial, si es que sale al extranjero”, sentenció.

Luis “Matador” Hernández es una voz capacitada para hablar del presente y el futuro del fútbol mexicano. El exdelantero de El Tri es recordado por su paso en el Mundial de Francia 1998, además de sus participaciones en dos Copas América y una Copa Confederaciones. El “Matador” dejó un gran registro de 35 goles en 85 partidos disputados con El Tri.

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