Ricardo La Volpe despide con respetuoso mensaje a su antagonista Carlos Albert

El controvertido director técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe reaccionó de forma respetuosa ante el sensible fallecimiento de Carlos Albert, uno de sus rivales más mediáticos en la historia del balompié nacional. El llamado “Bigotón” utilizó sus plataformas digitales oficiales para mandar un escueto pero sincero pésame, dejando en claro que las intensas batallas ideológicas del pasado se quedan en la tierra.

El exseleccionador de México simplemente redactó la frase “Que descanse en paz” para despedir a un comunicador con el que chocó infinidad de veces debido al fuerte carácter de ambos personajes. El timonel pampero prefirió guardar compostura y no ahondar en viejas heridas, argumentando de manera madura que la familia futbolística atraviesa por un momento sumamente difícil y que las cuentas pendientes ya están saldadas.

Falleció el periodista Carlos Albert, entre otras cosas será recordado por este cruce con Ricardo La Volpe. pic.twitter.com/DTgd5uOPd8 — History Liga MX (@History_LigaMX) November 4, 2026

En la memoria de la tribuna mexicana sigue muy fresco aquel mítico choque que ambos protagonizaron en las pantallas de la televisión, un episodio atípico que rompió todos los niveles de audiencia en el entonces Canal 40. En aquella entrevista en vivo, Albert no se tentó el corazón y fue directo a la yugular del estratega, cuestionando con dureza su proceso rumbo a la Copa del Mundo de Alemania.

El polémico periodista le reclamó en su propia cara una supuesta soberbia, actitudes de autoritarismo con los seleccionados y una falta de respeto sistemática hacia los reporteros de la fuente. Con el ambiente ardiendo y la discusión al límite del cloroformo, el técnico argentino soltó la recordada frase “Hasta aquí, hasta lueguito, aquí te la dejé” para levantarse de la mesa de debate y abandonar el estudio de grabación.

De los mejores momentos en la televisión mexicana.

El tiro entre Ricardo La Volpe y Carlos Albert, quien falleció este martes 3 de noviembre.

QEPD Carlos Albert. pic.twitter.com/hw3GEwJcIt — San Cadilla (@SanCadilla) November 4, 2026

La noticia sobre el deceso del exfutbolista del Necaxa y ex seleccionado nacional a los 83 años de edad sacudió las redacciones deportivas, aunque todavía no se revelan las causas oficiales del fallecimiento. Los restos del indomable analista serán despedidos por familiares y amigos cercanos en las instalaciones del Panteón Francés de la Ciudad de México, donde finalmente descansará una de las plumas más críticas del país.

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