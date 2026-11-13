Rafa Márquez cierra la puerta de la selección mexicana a Henry Martín y dice que no es necesario

Rafael Márquez no se anduvo por las ramas y sentenció de manera tajante que la presencia de Henry Martín en la Selección Mexicana hoy en día simplemente no es necesaria, una declaración explosiva con la que el estratega nacional justificó la ausencia del goleador del América para la serie eliminatoria frente a Jamaica.

Un punto de vista que de inmediato avivó el fuego de la polémica en todo el entorno del futbol mexicano, justo cuando el capitán azulcrema atraviesa uno de sus mejores momentos frente al arco como el atacante nacional más productivo de la Liga MX, en donde se ha constituido en el actual torneo como el mejor del Apertura 2026.

¡NO SE GUARDÓ NADA!



Rafa Márquez rompe el silencio y aclara por qué no llamó a Henry, enfocándose en la forma en que ha hecho los goles que lleva en la Liga MX



?: Uziel Flores @uziel_sanabia pic.twitter.com/sYO2afCdOD — MedioTiempo (@mediotiempo) November 13, 2026

Al ser cuestionado directamente sobre los motivos por los que volvió a dejar fuera de la lista al artillero yucateco durante su comparecencia previa al duelo de cuartos de final de la Concacaf Nations League, el timonel michoacano evitó cualquier discurso diplomático y explicó que se trata estrictamente de una cuestión de armado de plantel y perfiles futbolísticos, asegurando textualmente que respeta mucho a Henry y sabe lo que le puede dar, pero reconoció que hoy no tiene las cosas que otros delanteros le aportan dentro de su esquema táctico.

El entrenador del Tricolor profundizó en su postura señalando que en este momento no contempla acumular tres o cuatro centros delanteros nominales dentro de su convocatoria, motivo por el cual prefirió apostar por opciones como Santiago Giménez, Armando González y Armando León, subrayando además que su cuerpo técnico evalúa mucho más que las simples anotaciones en el torneo local, pues pone especial énfasis en la capacidad asociativa del futbolista, su efectividad para relacionarse con los volantes y la cantidad de balones perdidos durante los partidos.

Rafa Márquez explicó la convocatoria de Armando León.



"Nos ha sorprendido": comentó el DT del "Tri".



??@ruubenrod #SelecciónMexicana pic.twitter.com/a8G08WxYBF — FOX (@somos_FOX) November 13, 2026

Estas contundentes palabras llegan en un momento especialmente delicado para el combinado azteca debido a la falta de contundencia y sequía goleadora que ha sufrido en sus compromisos más recientes, situación que contrasta radicalmente con el gran paso individual de Henry Martín en el Apertura 2026 con las Águilas, torneo donde se mantiene como uno de los referentes mexicanos más letales del campeonato, pero acumula ya dos años sin vestir la camiseta verde desde aquella noche de noviembre de 2024 en la que le anotó un doblete a Honduras.

“Respeto mucho a Henry, sé lo que me puede dar”. ??



Rafael Márquez sobre no llamar a Henry Martín a la Selección Mexicana. Ojito que le dejó la “puerta abierta”. ????@pablo_LMtz pic.twitter.com/Q6XgXect47 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 14, 2026

A pesar de la frialdad con la que explicó el cepillado del atacante americanista para esta exigente visita a territorio caribeño, Rafael Márquez intentó suavizar el golpe asegurando que las puertas de la Selección Mexicana no están cerradas de manera definitiva para nadie, dejando abierta la posibilidad de que Henry Martín pueda volver a ser considerado en futuras convocatorias de fecha FIFA si las necesidades tácticas del equipo o el rendimiento de los actuales futbolistas elegidos llegan a requerirlo en el camino rumbo al siguiente proceso mundialista.

Seguir leyendo:

– Henry Martín y su promedio goleador aumentan la polémica de su ausencia en la selección mexicana

– Hugo Sánchez pide un proceso de 12 años para Rafael Márquez en la selección mexicana

– Henry Martín no estaría borrado de la selección de México pero enfrenta una dura lucha contra el tiempo











