Hugo Sánchez pide un proceso de 12 años para Rafael Márquez en la selección mexicana

El histórico exfutbolista mexicano Hugo Sánchez salió en defensa pública de la gestión de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, respaldando por completo la decisión del estratega de observar nuevos rostros en la reciente convocatoria nacional.

Durante su paso por la alfombra roja de la Ceremonia de Investidura 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional, el legendario artillero aseguró que el timonel hace lo correcto al probar distintas variantes tácticas para encontrar el mejor funcionamiento colectivo.

Hugo Sánchez respalda la gestión de Rafa Márquez en la Selección Mexicana ??



El Pentapichichi pide que se le permita dirigir al Tricolor en tres procesos mundialistas ??



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/58hxjFD2pn — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 11, 2026

El otrora goleador del Real Madrid señaló de forma contundente que la escasez de talento joven en el combinado azteca no es responsabilidad directa del cuerpo técnico encabezado por el Káiser. Por el contrario, el analista responsabilizó directamente a la excesiva presencia de futbolistas extranjeros en los clubes de la Liga MX.

Argumentos que, desde su óptica, bloquean el desarrollo y la fabricación de nuevos talentos nacionales, a diferencia de lo que ocurre en potencias sudamericanas como Brasil, Argentina o Uruguay, mientras que en otros países con menos recursos económicos tiene mayor surgimiento de talento.

Al ser cuestionado sobre la evidente falta de variantes ofensivas en el actual plantel del Tricolor, el Pentapichichi lamentó el pobre panorama que existe en la delantera y lanzó un dardo directo contra los propietarios de los equipos del balompié mexicano.

Hugo Sánchez pide tres procesos mundialistas para Rafa Márquez ?? pic.twitter.com/bnKQHfeh3v — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 11, 2026

El exseleccionador nacional exigió a los altos mandos de la industria pensar mucho más en el crecimiento deportivo de la selección que en los intereses económicos, advirtiendo que mientras se siga saturando el ataque con foráneos, el futbol mexicano permanecerá estancado.

El debate en torno a la ofensiva nacional cobró fuerza en los últimos días tras confirmarse la llamativa ausencia del experimentado delantero Henry Martín en el listado presentado por el cuerpo técnico para los compromisos internacionales.

¡HUGO SÁNCHEZ SE RÍE AL ESCUCHAR SOBRE HENRY MARTÍN!



Al preguntarle por el momento del delantero del América, Hugo no pudo evitar reírse y comentó que eso de que ‘la está rompiendo’ le suena simpático. ???



??@myt_guzman pic.twitter.com/gCVlLYlrXp — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 11, 2026

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre el buen momento individual del atacante azulcrema, el exjugador pidió absoluto respeto hacia las determinaciones deportivas de Rafael Márquez, recordando que cada entrenador tiene el derecho exclusivo de elegir a los elementos que mejor se adapten a su idea de juego.

Para ilustrar la enorme presión mediática que rodea al banquillo nacional, el histórico referente recordó con humor su propia etapa como director técnico del combinado mexicano, asegurando que en este país todos los aficionados, meseros y chefs se sienten con la autoridad para armar su propia lista de convocados.

Finalmente, el ídolo del futbol azteca hizo un llamado enérgico para arropar el proyecto de Márquez, exigiendo a los federativos que le otorguen una continuidad real de 12 años en el cargo, equivalente a tres ciclos mundialistas completos, para consolidar un verdadero cambio generacional.



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