Henry Martín y su promedio goleador aumentan la polémica de su ausencia en la selección mexicana

Henry Martín sigue encendiendo la pólvora en el actual torneo Apertura 2026 y su exclusión de la Selección Mexicana provoca un auténtico polvorín entre la afición y los analistas. Mientras los méritos deportivos del delantero del América crecen jornada tras jornada con un promedio de goleo envidiable, los argumentos para dejarlo fuera de la lista oficial rumbo a los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica resultan cada vez más difíciles de sostener.

El atacante azulcrema se ha erigido como el mejor artillero mexicano de toda la Liga MX al acumular once anotaciones en apenas catorce partidos disputados durante este semestre. Con esa contundencia en el área rival, el capitán de las Águilas marcha como el sublíder de goleo individual del certamen, ubicándose únicamente por detrás del venezolano Salomón Rondón, quien suma dieciséis dianas con la camiseta de los Tuzos del Pachuca.

"Tiene más mérito meter 11 goles en América, que 5 en Croacia" ?



¿Merecía Henry Martín ser convocado al TRI ?? en lugar de Armando León? pic.twitter.com/R8fYH7dIkf — Futbol Picante (@futpicante) November 11, 2026

A pesar de atravesar por un momento dulce frente a la portería, en su lugar, el estratega del Tricolor apostó por cuatro atacantes que presentan cifras muy inferiores, incluyendo el sorpresivo llamado de Armando León, futbolista que actualmente prueba suerte en el balompié de Croacia y cuya convocatoria tomó por sorpresa a todo el medio futbolístico.

Los números fríos colocan a Henry Martín en la cima de efectividad con una marca de 0.78 goles por encuentro disputado. Desde que abrió su cuenta goleadora en la tercera fecha del campeonato, el artillero yucateco ha vacunado sin piedad a clubes como Santos, Juárez, Necaxa, León, Pachuca, Toluca y hasta a los Pumas en Ciudad Universitaria, duelo donde su polémico festejo acaparó todos los reflectores de la jornada.

¡HUGO SÁNCHEZ SE RÍE AL ESCUCHAR SOBRE HENRY MARTÍN!



Al preguntarle por el momento del delantero del América, Hugo no pudo evitar reírse y comentó que eso de que ‘la está rompiendo’ le suena simpático. ???



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En contraste, los cuatro delanteros elegidos por Rafael Márquez para encarar el compromiso internacional son Santiago Giménez, Julián Quiñones, Armando González y el propio Armando León. Entre ellos, el que más se acerca al ritmo del delantero azulcrema es Quiñones, quien registra diez goles en quince encuentros con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita entre liga y torneo continental, alcanzando un promedio de 0.66 tantos por partido tras haber brillado en la pasada Copa del Mundo.

Más abajo en la tabla de efectividad aparece Armando González, atacante del Olympiacos que apenas suma una anotación en siete duelos de la Superliga de Grecia, aunque logra maquillar sus cifras con dos tantos en Europa League y tres más en la copa local para promediar 0.46 goles en trece compromisos.

¡EXCLUSIVA! ???



Javier Aguirre borró a Henry Martín por un tema de actitud y eso le podría estar pasando factura en la Selección ???#SomosLaPerrada



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Finalmente, la gran novedad de la lista, Armando León, registra cinco dianas en trece cotejos con el club Osijek croata, firmando un discreto 0.38 de efectividad que deja en evidencia la injusticia deportiva cometida contra el goleador de Coapa.

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