Rudolph Speid destapa arsenal de trece europeos para intimidar a la selección mexicana

La selección mexicana ya conoce perfectamente a los guerreros caribeños que buscarán arruinarle el boleto hacia el Final Four de la Concacaf Nations League. El director técnico Rudolph Speid reveló de manera oficial la lista de 23 convocados de Jamaica para encarar la eliminatoria de cuartos de final.

El estratega caribeño no se tentó el corazón al armar un trabuco sumamente físico que presume a trece elementos que militan en el Viejo Continente y con los cuales espera complicarle la existencia a México, contra quienes se ha enfrentado en 31 ocasiones con 21 derrotas ante el cuadro azteca, cinco empates y apenas cinco triunfos.

Jamaica presenta convocatoria para enfrentar a México con 13 futbolistas en Europa ???https://t.co/SdxH9LPj8e pic.twitter.com/XLHCv0hCcW — MedioTiempo (@mediotiempo) November 6, 2026

El arsenal jamaiquino cuenta con nombres de mucho respeto, como el experimentado guardameta Andre Blake, quien pinta para ser un dolor de cabeza en el arco. En la zaga destaca la incorporación de Joel Latibeaudiere, bastión defensivo del Coventry City que celebra esta temporada su ascenso directo a la Premier League inglesa. La gran sorpresa de la convocatoria radica en las ausencias notables, donde destaca el descarte total del extremo Leon Bailey.

El cuadro de Rafael Márquez tendrá que plantarse con autoridad en territorio hostil cuando visiten Kingston el próximo sábado 14 de noviembre en el duelo de Ida. La Vuelta se disputará el martes 17 en la cancha del Estadio BBVA, la casa de los Rayados de Monterrey en Nuevo León. Es en la Sultana del Norte donde el combinado azteca buscará amarrar el pase definitivo y demostrar de qué cuero salen más correas.

Para el ataque caribeño, Speid apostará por la velocidad y el desequilibrio constante de Tyreece Campbell y Renaldo Cephas para hacer daño en las bandas. El mediocampo estará bien protegido por la fuerza física de Kevon Lambert, el dinamismo de Karoy Anderson y el aporte de Courtney Clarke en la recuperación. Con esta plantilla, el conjunto de los Reggae Boyz pretende dar un golpe sobre la mesa y eliminar al gigante de la zona.

La lista completa de llamados incluye en la portería a Andre Blake, Amal Knight y Jahmali Waite para resguardar los tres palos caribeños. En la línea defensiva se suman Richard King, Miguel Freckleton, Christopher Ainsworth, Kyle Ming, Ronaldo Webster, Denzel Hall y el experimentado Damion Lowe. Todos ellos buscarán imponer condiciones físicas e impedir que los delanteros del conjunto mexicano logren abrir el marcador en Kingston.

??? El rival de México: Jamaica tiene sus convocados para los duelos de cuartos de final contra la Selección Mexicana ???



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La media cancha se complementa con la presencia de Karoy Anderson, Tyrese Hall, Dwight Merrick y Brandon Cover para asegurar la tenencia del esférico. En la punta, acompañando a los titulares, estarán disponibles como opciones de cambio Kaheim Dixon, Javon East, Warner Brown y Khori Bennett. El estratega Rudolph Speid confía plenamente en que este plantel tiene los argumentos necesarios para dar la campanada en el torneo.

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