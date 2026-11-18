Frente a las versiones de que la continuidad de Rafael Márquez está en riesgo al frente de la Selección Mexicana, el técnico de los Rayados de Monterrey, el argentino Matías Almeyda, resaltó que si en todo el mundo el exdefensor es respetado por su trayectoria, también en México se le debe dar ese mismo respeto.

La postura contundente del estratega sudamericano buscó ejemplificar el momento tan candente que vive el timonel nacional con apenas seis encuentros dirigidos en el banquillo azteca, donde suma únicamente una victoria, situación que ya tiene a prensa, aficionados y hasta algunos directivos pidiendo su cabeza.

¡ALMEYDA PIDE MÁS RESPETO PARA RAFA MARQUÉZ! ?



Matías habló en conferencia ante la victoria de Rafa contra Jamaica y esto fue lo que dijo: “Si ayer lo empataban le pedían la cabeza, era ridículo. Ojalá que lo apoyen porque tiene muchísimo por dar. Fue uno de los jugadores más? pic.twitter.com/9eUKNbbnal — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 18, 2026

En conferencia de prensa desde la sultana del norte, el Pelado cuestionó con incredulidad que el proyecto del llamado Kaiser de Michoacán esté en discusión con tan poco tiempo de trabajo, señalando que es necesario tener paciencia y valorar al hombre que brilló como zaguero central del Barcelona en España.

El timonel regiomontano explicó que el verdadero problema no radica en el entrenador, pues resulta imposible que algún técnico haga magia cuando únicamente tiene a los futbolistas concentrados durante tres o cuatro días antes de cada compromiso internacional.

Almeyda subrayó con ironía que en el futbol no existe la medicina de la victoria ni de la perfección, ya que de ser así los clubes y selecciones más ricas la comprarían siempre y los equipos más modestos jamás podrían ganar un solo partido.

Por ello, el entrenador argentino pidió que se le respete un ciclo completo hasta la Copa del Mundo de 2030, comparando la paciencia que existe en otras competencias como la MLS, donde los proyectos se evalúan tras cuatro años de trabajo y no cambian de rumbo cada veinticuatro horas por un marcador adverso.

El técnico de la Pandilla calificó como ridículo que si el combinado mexicano no lograba avanzar ayer frente a Jamaica en el Estadio BBVA ya le estuvieran cortando el proceso, pidiendo al entorno futbolístico que quieran y valoren un poco más a uno de los futbolistas más exitosos en la historia del país.

Finalmente, Almeyda aseguró que si le permiten transmitir toda la experiencia internacional que acumuló en su carrera, Márquez puede llevar al balompié azteca a un nivel que todavía nadie ha podido alcanzar, respaldando un arranque de proceso que registra empates ante Colombia y Perú, derrotas frente a Estados Unidos, Chile y Jamaica, y el reciente triunfo en Monterrey.

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