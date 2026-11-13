Walter Erviti amenaza a la plantilla de Rayados, pero respalda la continuidad de Matías Almeyda

La directiva de los Rayados de Monterrey perdió la paciencia ante la montaña rusa de resultados que vive el equipo en el Apertura 2026 y lanzó un ultimátum directo a todo el vestidor, pues a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, el conjunto regiomontano corre el grave riesgo de quedarse fuera de la Liguilla y firmar un fracaso rotundo en la Liga MX, situación que obligó al director deportivo Walter Erviti a poner las cartas sobre la mesa.

En comparecencia ante los medios de comunicación desde las instalaciones de El Barrial, el dirigente argentino dejó muy claro que nadie en la institución tiene su lugar comprado para el próximo semestre, salvo una sola persona que goza de toda la confianza, ya que Erviti ratificó públicamente el proyecto del entrenador Matías Almeyda, asegurando que el estratega es la pieza fundamental del club y el único que tiene garantizada su permanencia para el Clausura 2027.

Walter Erviti confirmó la continuidad de Matías Almeyda.



“El único que está seguro para el semestre que viene es el entrenador. El resto, está en evaluación porque nosotros necesitamos elevar la vara de la exigencia de este club".#LigaMX pic.twitter.com/J9i9M90a6T — PressPort (@PressPortmx) November 13, 2026

Para el resto de los futbolistas del plantel, la historia es completamente distinta, pues la cúpula albiazul advirtió que utilizará los compromisos restantes ante Querétaro y Pumas como un examen definitivo de evaluación, señalando que, aunque agradecen lo conseguido anteriormente, como disputar una final, hoy la exigencia obliga a elevar la vara y demostrar quién tiene verdadera autoridad y jerarquía para defender la camiseta del Monterrey y quién deberá salir.

Actualmente, el cuadro norteño marcha en la décima posición de la tabla general con 21 puntos cosechados, pero todavía tiene en sus manos la posibilidad de cambiar su destino de inmediato si aprovecha su partido pendiente ante los Gallos Blancos, encuentro donde una victoria en calidad de visitante lo catapultaría hasta el séptimo peldaño para meterse de lleno en zona de clasificación antes de cerrar el torneo contra unos Pumas que también se juegan la vida.

¡RESPALDO TOTAL A MATÍAS ALMEYDA EN RAYADOS!?



La directiva del Monterrey manifestó su confianza en el proyecto del entrenador y destacó su trabajo al frente del equipo.



“Es nuestra principal arma para encaminar el proyecto, estamos felices con él. El rendimiento es el? pic.twitter.com/bPQKVgTuvX — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 13, 2026

Para afrontar esta auténtica final adelantada en la cancha de Querétaro, el técnico Matías Almeyda tendrá que lidiar con las sensibles bajas de Hugo Cuypers y Jesús Manuel Corona, quienes fueron convocados por las selecciones nacionales de Bélgica y México respectivamente, aunque la buena noticia para el timonel argentino es que la directiva logró negociar con la Federación Mexicana de Futbol para retener a Víctor Guzmán y Orbelín Pineda en este duelo crucial.

Seguir leyendo:

– Gilberto Mora suma minutos valiosos en el espectacular empate de Monterrey y Xolos

– El silbante Óscar Mejía y el VAR enturbian el aniversario del América con polémico arbitraje contra Monterrey

– Matías Almeyda cuestiona que la Liga MX no se detendrá en la fecha FIFA: “El campeonato se debió parar”











