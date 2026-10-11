El silbante Óscar Mejía y el VAR enturbian el aniversario del América con polémico arbitraje contra Monterrey

El VAR se colocó una vez más en el ojo del huracán tras el polémico empate 1-1 entre América y Monterrey. Los encargados de la tecnología sepultaron el rigor arbitral al no señalar una pena máxima flagrante sobre la zona de las Águilas.

La falla de observación en el área azulcrema se convirtió de inmediato en una inmensa bola de nieve en las plataformas digitales. El clamor popular acusa que el silbante Óscar Mejía bendijo deliberadamente al cuadro de Coapa en una noche sagrada.

¿ERA PENAL PARA RAYADOS? ?



Ojito a la jugada que dejó al Tecatito en el césped.



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El colegiado central hundió todavía más su rendimiento sobre el terreno de juego debido a su alarmante falta de criterio. El silbante le perdonó la tarjeta roja directa al defensor colombiano Cristian Borja tras una dura entrada en zona comprometida.

El zaguero americanista vivió una auténtica pesadilla para contener los embates a velocidad por parte de la ofensiva regiomontana. La tremenda habilidad de los atacantes norteños volvió loca a la zaga azulcrema durante gran parte del cotejo.

La escuadra de Coapa saltó a la cancha con la obligación de regalarle una alegría a su fanaticada en el marco de sus 110 años de historia. Sin embargo, el desempeño del cuerpo arbitral terminó por ensuciar los festejos en el nido.

¡GOLAZO! ? ¡GOLAZO! ? ¡GOLAAAAAAAAZO! ?



Diego Rossi la prendió sabroso luego de una destención de la zaga americanista.



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La de gajos rodó en el césped con unos Rayados hambrientos que pegaron primero en la pizarra de forma sorpresiva. El atacante Diego Rossi enmudeció la grada capitalina al clavar una auténtica pintura para adelantar a los visitantes.

El cuerpo técnico ajustó sus piezas a marchas forzadas para rescatar el barco antes de que concluyera el primer tiempo. El zaguero uruguayo Santiago Bueno se vistió de héroe y mandó guardar el balón en las redes enemigas para decretar la igualada.

La parte complementaria regaló un ida y vuelta de infarto donde las aproximaciones en ambas porterías mantuvieron el alma en un hilo. Las intervenciones de los guardametas evitaron que el marcador sufriera más modificaciones en el tiempo regular.

¡LO EMPATÓ EL AMÉRICA! ?



¡LO EMPATÓ EL AMÉRICA! ?



Santiago Bueno se estrena como goleador.



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A pesar de jugar los últimos suspiros con una enorme intensidad, ambas plantillas firmaron un salomónico reparto de unidades en la capital. El amargo empate le permite al América sumar en la tabla, pero la polémica deja una sombra en la jornada 11.

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