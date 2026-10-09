Guillermo Almada encendería la polémica en el América por el drástico cambio de portero

Guillermo Almada se echará un trompo a la uña si este sábado toma la decisión de sentar a Rodolfo Cota en la portería del América. El estratega uruguayo planea jugársela con el regreso de Luis Malagón para el crucial duelo contra los Rayados de Monterrey.

La decisión se avecina como una auténtica bomba de tiempo dentro del vestidor azulcrema debido al buen momento que vive Cota. El experimentado guardameta, ex de Pachuca, León y Chivas, se ha rifado el físico para mantener a flote el barco de Coapa.

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Luis Ángel Malagón volverá a ser titular con @ClubAmerica este sábado contra Rayados.



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Las últimas versiones que emanan del nido aseguran que el cuerpo técnico charrúa tiene listo el regreso del “Señor de la Noche”. Malagón volvería a pisar el rectángulo verde de forma oficial tras superar una dolorosa ausencia de casi ocho meses.

El joven cancerbero tricolor vio frenada su carrera tras sufrir una terrible ruptura en el tendón de Aquiles tres meses antes de la justa mundialista. Aquella lesión lo obligó a pasar por el quirófano y vivir un auténtico calvario en rehabilitación.

Mandar a la banca a Rodolfo Cota sin una razón de peso podría encender el fuego interno en las entrañas de la institución americanista. El veterano arquero es el tercer futbolista con más minutos jugados en lo que va del certamen.

Cota ha defendido la cabaña de las Águilas en siete de los nueve compromisos, ganándose el respeto y el aplauso de la exigente fanaticada crema. Cortarle el ritmo de tajo para meter a Malagón representa una jugada de altísimo riesgo para Almada.

? ¡ESTARÁ DE REGRESO COMO TITULAR!



Malagón iniciará en el juego entre América y Rayados de Monterrey, confirmaron fuentes a ESPN.



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Por su parte, Luis Ángel Malagón fue el héroe indiscutible bajo los tres palos durante la gloriosa época que coronó el tricampeonato americanista. El guardameta regresó a las andadas apenas en agosto para recuperar el tono físico con la categoría Sub 21.

El canterano purépecha aprovechó la pasada fecha FIFA para ver acción en los duelos amistosos que las Águilas disputaron en suelo estadounidense. Malagón sumó valiosos minutos contra Cruz Azul y Chivas para demostrar que sus reflejos siguen intactos.

El posible retorno del arquero estelar cae como anillo al dedo en un fin de semana sagrado para la exigente institución de Coapa. El cuadro azulcrema celebra con bombo y pringles sus 110 años de historia ante el poderoso equipo regiomontano.

¿Cota a la banca?



Luis Ángel Malagón apunta a ser titular con América ante Monterreyhttps://t.co/b3YMbPvuGc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 9, 2026

La imponente cancha del renovado Estadio Banorte será el escenario perfecto para una batalla que promete sacar chispas en la capital del país. El americanismo entero estará con el alma en un hilo esperando ver quién será el guardián del arco.

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