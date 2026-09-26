Luis Malagón camina sobre espinas en su intento por recuperar la portería azulcrema

Luis Malagón jamás se imaginó en su vida que el regreso a la titularidad del América después de la lesión del talón de Aquiles que lo alejó del Mundial 2026 sería tan complicado, pues después de una ausencia de seis meses y 22 días, su regreso al marco de las Águilas parece un viacrucis.

El arquero michoacano pensó que al sanar el tendón todo sería miel sobre hojuelas, pero se topó con una realidad de puros clavos y espinas en el nido de Coapa en lo que parece un tema que le costará más caro de lo que pensaba el exportero surgido de la cantera del Atlético Morelia.

¡EL ERROR DE MALAGÓN CON LA SUB-21! ??



? Luis Ángel Malagón se confió en la salida con balón, y un jugador de Cruz Azul lo presionó, le robó el balón y anotó.



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Regresando el tiempo, Malagón pasaba por su mejor momento en los instantes en que se generó la rotura del talón de Aquiles que lo hizo a un lado de la lucha por la titularidad en el cuadro nacional y abrió un debate sobre si la lesión se debió más al estrés por la cercanía del Mundial o por algo más serio.

Las malas lenguas de la prensa aseguraban que la presión mental le jugó una mala pasada en el peor momento posible y que al final marcó su destino para abrirle el camino a Raúl “Tala” Rangel, quien terminó apoderándose de la titularidad en el Mundial del arco mexicano con una destacada actuación.



Por esa razón, Malagón realizó una extenuante rehabilitación, pero hasta el momento no se ha producido el cambio de estafeta en el terreno de juego, ya que el técnico Guillermo Almada ha decidido mantener en la titularidad a Rodolfo Cota, que ha demostrado su capacidad en los partidos del actual campeonato.

¡CHIVAS LE GANÓ AL AMÉRICA!



??Las Chivas Sub21 se llevaron el Clásico ante América en Coapa por 2-1. El Rebaño le metió dos goles a Luis Ángel Malagón.#qtvDeportes pic.twitter.com/2hupmruhPj — quiero tv (@quierotv_gdl) September 19, 2026

El timonel uruguayo prefiere llevar la fiesta en paz y no moverle a lo que sí le está dando resultados.

Malagón ya volvió a jugar, pero la confianza todavía no ha regresado del todo.

El guardameta ha tenido participación con la Sub 21 y ha cometido un par de errores que terminaron con goles en contra, mientras que Cota ha respondido con actuaciones sólidas en el primer equipo para demostrar que no quiere soltar el hueso por nada del mundo.



Ahora, América visita a Necaxa y el partido podría representar una oportunidad para que Guillermo Almada vuelva a darle minutos a Malagón. Sin embargo, la filosofía de hierro del técnico charrúa podría ir en contra de tomar una decisión de este tipo únicamente por darle rodaje al arquero, ya que en su librito de estrategias los puestos importantes se ganan sudando la gota gorda.



¿Cota por encima de Malagón?



Cota ha sido relevante para el cuadro azulcrema y, hasta ahora, no ha cometido errores que le den motivos a Almada para quitarlo. Al contrario, Rodolfo ha sabido aprovechar la oportunidad que recibió tras la lesión de Malagón y se ha ganado la confianza del cuerpo técnico, demostrando que perro viejo todavía ladra fuerte en el máximo circuito.



Incluso, el propio Cota llegó a declarar que el arco estaba esperando a Malagón de regreso. Sin embargo, el experimentado veterano continuó resguardando la portería con las uñas y continuará bajo los tres postes hasta que Almada decida lo contrario, pues una cosa es ser amable de boca para afuera y otra muy distinta regalar el puesto.

Luis Ángel Malagón, en el banquillo de suplentes para el América vs Chivas, en el cual ataja Rodolfo Cota por las Águilas ????



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Por ahora, Malagón sigue esperando su oportunidad en la banca y Cota se aferra al puesto con garras y dientes. El duelo ante Necaxa podría ser el escenario ideal para que Almada encuentre un punto medio, como darle minutos al arquero que regresó de una lesión de larga duración sin quitarle el puesto a quien se ha ganado la confianza con sudor.

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