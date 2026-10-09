El atacante Brian Rodríguez prefiere la grandeza de las Águilas antes que los billetes de Europa

El uruguayo Brian Rodríguez prefirió la grandeza del América antes que los billetes europeos en el verano pasado. El explosivo extremo de las Águilas decidió rechazar ofertas millonarias de clubes de la talla del Ajax para quedarse en Coapa a buscar la gloria deportiva.

El propio “Rayito” soltó la sopa en una charla para la pantalla de TUDN. Ahí confesó que la directiva azulcrema hizo un esfuerzo monumental en lo económico para retenerlo, ganándose a pulso la lealtad de un futbolista que hoy es clave.

?? Brian Rodríguez revela la razón por la que rechazó al Ajax para seguir en América ??#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/r7fWJujmSx — ViX Deportes (@ViXDeportes) October 8, 2026

Tanto el club mexicano como el seleccionado charrúa le dijeron que no a una jugosa oferta de 13 millones de dólares. Aunque la millonada beneficiaba las carteras de ambas partes, el atacante priorizó el hambre de títulos con el cuadro crema.

El desequilibrante futbolista sudamericano sentía que era el momento idóneo para dar el gran salto al Viejo Continente. Sin embargo, el destino y las charlas de vestidor cambiaron el rumbo de las negociaciones de última hora.

Rodríguez se convirtió en una de las piezas más valiosas en el esquema táctico del estratega brasileño André Jardine. Su desborde y picardía resultaron fundamentales para que las Águilas lograran la hazaña histórica de conquistar el tricampeonato.

El atacante charrúa frenó su salida de la institución de Coapa tras analizar detenidamente el panorama junto a su representante. Su principal obsesión en ese momento era levantar el trofeo de la Leagues Cup con la elástica americanista.

En plena concentración del torneo, Brian platicó largo y tendido sobre su futuro con su compatriota Guillermo Almada. Tras evaluar las opciones, el extremo prefirió la estabilidad y el cobijo del vestidor azulcrema antes que la aventura europea.

Lamentablemente para su causa, las Águilas se quedaron con las ganas de coronarse en el certamen internacional. El conjunto de Coapa mordió el polvo en la antesala de la gran final tras caer desde los once pasos ante Monterrey.

A pesar del trago amargo frente a los regiomontanos, el “Rayito” valoró enormemente el espaldarazo de la cúpula americanista. Tanto Emilio Azcárraga como Santiago Baños se la jugaron el todo por el todo para mantener contento al habilidoso extremo.

INCREÍBLE, PERO CIERTO ?#CentralFOX | Brian Rodríguez reveló que no llegó al Ajax ya que tenía en mente ¡ganar la Leagues Cup con el América!



La oferta era buena, estaba convencido de salir, pero pidió a su agente frenar todo para concentrarse en el torneo ante la MLS… al? — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 8, 2026

El jugador surgido de las inferiores del Peñarol de Uruguay reiteró que jugar en el nido de Coapa le brinda una felicidad diaria. El atacante charrúa firmó una extensión de contrato que lo vincula formalmente con la institución hasta junio de 2029.

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