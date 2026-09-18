Brian Rodríguez enciende la previa del Clásico Nacional al menospreciar el plantel de Chivas

La edición 265 del Clásico Nacional ya quema en los micrófonos y el uruguayo Brian Rodríguez se encargó de echarle gasolina al fuego al asegurar que las Águilas son muy superiores en cada rincón de la cancha al contar con mejores individualidades hombre por hombre que el Guadalajara.

Para el atacante charrúa no existen los favoritismos por más que el Rebaño Sagrado arrastre una racha positiva en las últimas jornadas, debido a que el orgullo y la historia de estas camisetas rompen cualquier pronóstico previo en las apuestas de la afición.

BRIAN RODRÍGUEZ LO TIENE CLARO: EL CLÁSICO SE GANA SÍ O SÍ ??



El uruguayo asegura que es el único partido de la temporada que se vive con verdadera presión de Clásico y que, para el América, no hay margen: hay que ganarlo. pic.twitter.com/TxqVnCHUMv — Estadio Deportes (@EstadioDxts) September 18, 2026

El delantero de Coapa defendió a muerte a su plantilla, calificándola como la mejor de toda la Liga MX y confesó abiertamente que espera un partido de locura similar al que vivieron recientemente frente al Cruz Azul, donde espera salir con los tres puntos.

La tabla general tiene los números al rojo vivo porque las Chivas de Gabriel Milito marchan en el segundo peldaño con 17 unidades cosechadas, mientras que el cuadro americanista les pisa los talones en el tercer sitio con 16 puntos y un juego menos en el calendario.

El chiverío llega al nido con el pecho inflado tras hilar seis compromisos consecutivos sin conocer la derrota bajo el mando de Milito, quien le ha tomado la medida perfecta a su acérrimo rival al ganarle los dos clásicos más recientes de manera consecutiva.

¿PEGA EN EL ORGULLO VER A CHIVAS MEJOR? ?



Brian Rodríguez responde sobre el momento que vive el Guadalajara y deja claro cómo lo toman dentro del América de cara al Clásico Nacional. ? pic.twitter.com/110hk4Nyjo — Estadio Deportes (@EstadioDxts) September 18, 2026

Del otro lado de la moneda, el América necesita sacudirse la malaria de inmediato luego de sufrir dos dolorosos tropiezos en fila al caer contra el León en el torneo binacional y posteriormente ser goleados por la máquina celeste en el certamen local.

“VA SER UN LINDO CLÁSICO”



Acepta que Chivas viene haciendo mejor las cosas



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La directiva azulcrema planea contrarrestar el buen momento rojiblanco mandando a la cancha a sus flamantes refuerzos Miguel Borja, Carlos Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Óscar Perea para demostrar de una vez por todas el verdadero peso de su nómina.

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