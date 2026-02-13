Brian Rodríguez a punto de sumarse a las bajas del América para emigrar a Rusia

Brian Rodríguez podría sumarse a las bajas que ha sufrido el América en el presente torneo Clausura 2026, en caso de que la directiva del cuadro azulcrema acepte la supuesta oferta millonaria del CSKA de Rusia por los servicios del famoso Rayito que se ha convertido en una de las figuras de las Águilas.

De acuerdo a reportes extraoficiales el cuadro ruso habría puesto los ojos en los servicios del delantero de la selección uruguaya y la directiva americanista estaría analizando los pros y los contras de dejar ir en pleno torneo al delantero más productivo de los últimos torneos como se ha convertido Brian.

Por esa misma razón la oferta llegó y América decidió ponerla a consideración entre la cúpula directiva y el cuerpo técnico, sobre todo porque Rodríguez es una pieza fundamental del esquema del técnico brasileño André Jardine, sobre todo porque la transferencia podría ser un golpe financiero favorable por este jugador.

Frente a la intención de negociarlo al CSKA, la directiva encabezada por Santiago Baños, de acuerdo a detalles extraoficiales está interesada en aceptar la oferta de los rusos, sabedores de que podría ser la última ocasión en que se le pueda sacar provecho a un jugador de primer nivel y que sería una inyección financiera muy importante.

Pero después de las bajas de Álvaro Fidalgo, Rodrigo Aguirre, Igor Lichnovsky y Allan Saint Maximin, el alto mando americanista se sigue preguntando qué tanto peso tendría la baja del “Rayito”, después de que el uruguayo se ha convertido en un jugador fundamental para el América.

El CSKA de Moscú ve a Brian como una buena opción, toda vez que Boca Juniors rechazó la oferta por Exequiel Zeballos. Ante ello, el conjunto ruso se lanzó por el seleccionado uruguayo, sabiendo que Brian Rodríguez se encuentra a gusto con el América, pero no ha cerrado su puerta para una negociación que convenga a las dos partes

Su valor en el mercado, según cifras de Transfermarkt, es de 6.5 millones de euros, siendo uno de los más valiosos del equipo, sobre todo después de obtener los detalles de su posoo

Con las Águilas han ganado seis títulos (tres Liga MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de Liga MX), además de que hasta ahora registra 135 partidos disputados, en los cuales suma 33 goles y 22 asistencias.

