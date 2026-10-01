Brian Rodríguez supera en viajes a Rico Mac Pato y se queda sin hojas en el pasaporte

La efectividad y los constantes viajes internacionales ahora le terminaron jugando una mala pasada al atacante Brian Rodríguez, debido a que de tantos países que ha visitado con el Club América y con la selección de Uruguay, se quedó sin espacio libre en su pasaporte para poder colocar el sello de ingreso migratorio a territorio de la India.

Por esta insólita razón administrativa, el cotizado extremo de las Águilas tuvo que dejar la concentración charrúa, despidiéndose antes de tiempo de la gira de preparación comandada por el estratega Diego Forlán, para emprender el viaje de regreso a la Ciudad de México y ponerse a las órdenes de Coapa de cara a la reanudación del certamen local.

Fueron tantos los sellos acumulados en las hojas de su documento oficial que las autoridades se quedaron con las manos amarradas al no encontrar un rincón libre para registrar su ingreso al país de Asia, superando de forma directa la colección de timbres del famoso Rico Mac Pato en una historia que parece sacada de una historieta de ficción.

Aunque la Asociación Uruguaya de Fútbol logró resolver a contrarreloj los trámites migratorios junto a las embajadas de Japón y Corea del Sur para que el Rayito pudiera ver acción en los primeros compromisos de la cartelera, las estrictas reglas de visado de la India imposibilitaron completar el papeleo necesario para continuar el viaje.

Lo increíble es que sucedan este tipo de cosas en una selección nacional y sobre todo del prestigio de la uruguaya, en donde esta cancelación del periplo de Brian Rodríguez representa un duro golpe en la credibilidad y forma de trabajo de los sudamericanos por permitir que se queden sin uno de los jugadores claves en el funcionamiento de Diego Forlán.

De esta forma, el atacante azulcrema reportará en el nido mucho antes de la fecha límite pactada para el jueves 8 de octubre, cayendo como una bendición absoluta para el cuerpo técnico americanista, que se frota las manos al recuperar a uno de sus hombres más peligrosos para el cierre del calendario de la Liga MX.

El plantel de las Águilas ya se encuentra volando hacia territorio estadounidense para afrontar un par de compromisos de carácter amistoso, donde el cuadro de Coapa medirá sus armas primero ante la escuadra de Cruz Azul el 1 de octubre en San Diego para posteriormente encarar el clásico nacional frente a Chivas el domingo 4 en Oakland.

Tras disputar 67 minutos en el descalabro frente a Japón y completar los 90 minutos reglamentarios en la victoria sobre Corea del Sur, el Rayito tendrá el tiempo suficiente para sacudirse el cansancio de los vuelos y preparar al cien por ciento el regreso oficial del balompié mexicano cuando se midan ante Monterrey en la Jornada 11.

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