Miguel Herrera salió en defensa del trabajo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, debido a que el actual entrenador del Atlante consideró que el Tricolor mostró una muy buena versión futbolística durante el primer tiempo de su reciente partido ante Jamaica y pidió paciencia para evaluar el proceso del estratega nacional.

Con toda la autoridad que le da haber dirigido al combinado azteca en una Copa del Mundo, el experimentado timonel destacó el funcionamiento colectivo del equipo mexicano en la cancha del Estadio de Rayados, aunque reconoció abiertamente que todavía existen aspectos importantes por mejorar, principalmente la falta de contundencia frente al arco rival.

¡RESPALDAN UNA VEZ MÁS A RAFA MÁRQUEZ! ?



Miguel Herrera dijo que Rafa no puede ser juzgado por cuatro partidos ante el Tri. “El trabajo de la continuidad es lo que nos cuesta en México” ?? pic.twitter.com/jvGJsURRUT — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 18, 2026

El técnico azulgrana comentó que le gustó muchísimo la primera mitad del compromiso ante los caribeños en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones, pues aseguró que el conjunto nacional tuvo el control absoluto de la pelota, generó llegadas claras de peligro y fue ampliamente superior a la escuadra jamaicana.

Además, el estratega mexicano insistió en que los proyectos deportivos a largo plazo necesitan tiempo suficiente para dar frutos, señalando que la continuidad en los banquillos es precisamente uno de los aspectos que históricamente más le han costado al futbol mexicano por la presión mediática.

Herrera reveló que ya ha platicado personalmente de este tema con el llamado Kaiser de Michoacán, asegurando que el exfutbolista del Barcelona lo tiene muy consciente y que si los directivos le respetan su proceso, seguramente logrará que el equipo sume triunfos importantes y devuelva la tranquilidad a la afición.

? Después de la primera victoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, este es el análisis de Miguel Herrera.



El “Piojo” aseguró que le gustó el primer tiempo ante Jamaica, y habló sobre la ausencia de Henry Martín en la convocatoria.



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El estratega también rechazó de tajo las versiones de quienes aseguran que México consiguió una victoria apurada y de panzazo en Monterrey tras caer en Kingston, al reiterar que el equipo fue superior a su rival en el trámite del juego, aunque admitió que todavía queda mucho trabajo por delante rumbo al Final Four.

Por otra parte, el entrenador ya trabaja a marchas forzadas en la planeación deportiva del Atlante para el siguiente campeonato, luego de que los Potros de Hierro no consiguieran clasificar a la Liguilla en su esperado regreso al máximo circuito de la Liga MX tras varios años de ausencia.

El timonel adelantó que en los próximos días viajará a la ciudad de Tijuana junto con la directiva encabezada por la familia Escalante para definir las altas, bajas y movimientos clave del mercado invernal, donde buscarán reforzar posiciones puntuales para volver a ser protagonistas en Primera División.

"La seleccion tiene que mejorar. Rafael Márquez es quien decide si le hacen falta goleadores como Henry Martin".



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Entre las prioridades inmediatas que tiene el cuerpo técnico azulgrana para armar un plantel mucho más competitivo destaca la contratación de un delantero con gol probado para afianzar el ataque y la llegada de un defensa central de jerarquía que brinde solidez en el fondo.

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