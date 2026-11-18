El mediocampista Obed Vargas vio cómo su grave crisis de actividad en el terreno de juego se agudizó todavía más después de no ser tomado en cuenta en el mediocampo de la Selección Mexicana durante toda la eliminatoria contra Jamaica en la Concacaf Nations League. El volante colchonero encabezó la lista de siete jugadores que fueron enviados a las tribunas.

Si de por sí el futbolista llegó a la concentración del Tricolor con apenas 12 minutos de actividad en los últimos cuatro meses con el Atlético de Madrid, su panorama se oscureció por completo al quedarse en el lado opuesto de la moneda bajo el mando de Rafael Márquez.

LOS QUE NO VIERON ACCIÓN ANTE JAMAICA ???



Seis jugadores no tuvieron minutos en esta Fecha FIFA. El debut de Armando León con la Selección Mexicana deberá esperar ???? pic.twitter.com/1AHSA8EvVT — AS México (@ASMexico) November 18, 2026

El estratega nacional decidió borrarlo por completo de sus opciones tanto en el partido de ida en Kingston como en la vuelta disputada en Monterrey, confirmando que el jugador atraviesa una racha negra donde parece que no logra llenarle el ojo ni a Diego Simeone ni al llamado Kaiser de Michoacán.

Junto con el volante colchonero tampoco vieron un solo minuto de acción el delantero Armando León del NK Osijek de Croacia, Alex Padilla del Athletic, Óscar García del León, Erick Sánchez e Isaías Violante del América, así como Diego Campillo de las Chivas.

Debido a la situación crítica que vivía el cuerpo técnico mexicano por sumar cinco encuentros sin conocer la victoria en el arranque de su proceso, el entrenador prefirió no arriesgar y dejó congelados en la banca o en la tribuna a estos seis elementos convocados.

¿Fue injusto el trato que tuvo Armando León con la Selección Mexicana?



El delantero mexicano fue convocado por primera vez con el Tri pero no tuvo ni un minuto de juego, incluso Rafa Márquez lo mandó a la tribuna para los partidos ante Jamaica.



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En el caso particular de Armando León, trascendió que no mostró en los entrenamientos un nivel capaz de merecer la oportunidad de saltar al campo por encima de otros atacantes como Santiago Sandoval, Santiago Giménez o Armando González.

Por el contrario, el timonel mexicano sacudió su banquillo y utilizó a 21 futbolistas distintos a lo largo de la serie frente a los caribeños, donde únicamente el arquero Raúl Rangel, el zaguero Israel Reyes y el contención Erik Lira disputaron el cien por ciento de los minutos.

A pesar de conseguir el boleto sufrido hacia las semifinales del certamen regional, las dudas del cuerpo técnico en el mediocampo, las bandas y el frente de ataque quedaron expuestas, dejando a Vargas con la urgente necesidad de revertir su situación en España antes del próximo llamado.

Armando León, la gran novedad en la convocatoria de México para esta Fecha FIFA, no tendrá la oportunidad de mostrarse en cancha, pues Rafa Márquez decidió dejarlo fuera una vez más de la convocatoria.?? pic.twitter.com/5fh0a1l6Si — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) November 18, 2026

Con el pase asegurado, el combinado azteca disputará el Final Four los próximos 25 y 28 de marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, donde México chocará contra Estados Unidos en una semifinal mientras que Canadá hará lo propio frente a Panamá.

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