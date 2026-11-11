Obed Vargas tendría los dos pies fuera del Atlético de Madrid al seguir ignorado por Diego Simeone

El reloj avanza sin piedad para Obed Vargas y todo apunta a que al término de la primera vuelta de LaLiga le tocarán las golondrinas en el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano tiene perfectamente claro que, por más que ponga al santo de cabeza en cada entrenamiento, no logra convencer al técnico argentino Diego Simeone, quien mantiene a varios futbolistas por delante de él en la rotación y lo ha condenado prácticamente al ostracismo deportivo.

Los números fríos reflejan el calvario que vive el juvenil azteca en la capital española durante la presente temporada 2026-27. A pesar de que el estratega colchonero insiste en conferencia de prensa que su oportunidad llegará, la cruda realidad es que Vargas apenas ha disputado un solo partido oficial en todo el semestre, acumulando escasos doce minutos en el duelo frente al Stuttgart dentro de la UEFA Champions League, situación que lo deja con las horas contadas en el club.

De acuerdo a @marca , Obed Vargas ?? (21) estaría viviendo sus últimas semanas como futbolista del Atlético de Madrid ???. Esto debido a que el conjunto colchonero tiene como objetivo claro cederlo en el próximo mercado invernal.



Cabe señalar que el mediocampista mexicano? pic.twitter.com/w8BgYJTMU1 — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 11, 2026

Se asegura que la directiva encabezada por Mateu Alemany tiene una misión muy clara para el próximo mercado de fichajes que abrirá en enero y consiste en encontrarle acomodo fuera de la institución a los elementos sin actividad. El volante mexicano ya estuvo en la rampa de salida durante el pasado verano, pero la operación se cayó debido a los estrictos límites salariales de los clubes españoles interesados, por lo que una cesión vuelve a convertirse en prioridad absoluta.

La limpia invernal en el vestuario rojiblanco no se detendrá únicamente en el jugador tricolor, pues Mateu Alemany planea sacudir la plantilla para poder financiar nuevas incorporaciones. Otro de los nombres marcados para salir es el delantero noruego Alexander Sorloth, quien ha perdido todo protagonismo ante la sobrepoblación ofensiva del equipo, mientras que canteranos como Arnau Ortiz y Rodrigo Mendoza mantienen la postura de quedarse a pelear por un sitio pese a contar con pretendientes.

Con el margen económico y las plazas que liberen estas bajas, la dirección deportiva del Atlético concentrará sus esfuerzos en fichar un lateral izquierdo de garantías. En ese tablero aparece con fuerza el nombre de Sergi Cardona, futbolista que encaja en el perfil de experiencia en la élite y bajo costo que busca el club para competirle el puesto a Alejandro Grimaldo y cubrir una zona donde el plantel carece de recambio natural.

??? ¡SE VA DEL ATLETI! ?



De acuerdo con MARCA, Obed Vargas apunta a dejar al conjunto colchonero en el mercado invernal en busca de minutos, pues todavía no debuta en LaLiga. ? pic.twitter.com/FOyxQ8sKfU — CRACKS MX (@mx_cracks) November 11, 2026

De esta manera, Obed Vargas queda prácticamente fulminado en su intento por ganarse un lugar bajo las órdenes del Cholo Simeone. Si el mediocampista pretende rescatar su ritmo competitivo en la segunda mitad de la campaña y evitar que la inactividad ponga en riesgo sus futuras convocatorias con la Selección Mexicana, deberá hacer maletas en enero y buscar un destino donde sí le den la confianza dentro del terreno de juego.

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