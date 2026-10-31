El “Cholo” Simeone mantuvo borrado a Obed Vargas en el triunfo del Atlético de Madrid

Más claro que el agua es el momento de los mil diablos que vive el joven mediocampista Obed Vargas en el exigente entorno del Atlético de Madrid, porque la realidad es que ni aunque ponga al mismísimo Santo Niño de Atocha de cabeza podrá convencer al director técnico argentino Diego Simeone para que lo ponga a jugar en el primer equipo colchonero.

El canterano azteca sumó este sábado un enésimo partido en el olvido absoluto al quedarse atrapado en la banca durante la cómoda victoria del conjunto madrileño por cero goles a dos en su visita frente a la escuadra del Levante.

Como era de esperarse, Obed Vargas ?? se quedó sin minutos en el triunfo del Atlético de Madrid ??? sobre Levante por marcador de 2-0.



Tras haber debutado en Champions League, ya son dos partidos sin minutos para el mediocampista mexicano en la Liga española.



Finalmente, los? https://t.co/oLpnfkevZK pic.twitter.com/QNAfGN3ORV — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 31, 2026

Esta dolorosa e interminable inactividad sepulta de tajo las ilusiones del seleccionado nacional en la exigente competencia del balompié europeo y demuestra de manera contundente que el timonel sudamericano no tiene la más mínima intención de darle un voto de confianza en su esquema.

Esta alarmante falta de minutos en la alta competencia enciende por completo las alarmas en el balompié nacional y evoca debates históricos sobre la paciencia con los jóvenes talentos en el viejo continente, un proceso de consolidación que figuras legendarias de la talla de Carlos Hermosillo y referentes de la actualidad como Santiago Giménez siempre han seguido muy de cerca.

Las oportunidades se le esfumaron por completo al volante azteca en un partido idóneo donde las ausencias por lesión de elementos clave como Koke y Cardoso obligaban a dosificar la plantilla de cara a los próximos e importantes compromisos de la exigente temporada.

El Cholo prefirió improvisar movimientos en el centro del campo y habilitar a Marcos Llorente antes que arriesgar con el juvenil mexicano, una postura tajante que obligará al entorno del jugador a replantearse seriamente su futuro profesional en el mercado invernal de enero.

Esas dos caras de Diego Simeone con Obed Vargas son las que realmente lo mantienen borrado en el Atlético de Madrid porque la cruda realidad es que el técnico maneja una doble moral destructiva que está pulverizando la carrera del joven futbolista mexicano.

El panorama es tan dantesco que el muchacho ya es un fantasma que no aparece ni en las agencias de noticias internacionales, pues la agencia EFE no tiene fotos recientes de él sobre la cancha debido a que su participación se reduce a un triste suspiro en lo que va del año.

??? ATLÉTICO DE MADRID LE GANA A LEVANTE Y SE PONE PRIMERO EN LA LIGA DE ESPAÑA. pic.twitter.com/ySTHuCOnqK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 31, 2026

Esta desconfianza absoluta confirma que los elogios de su entrenador son pura demagogia para calmar a los medios, pues mientras le avienta flores en las conferencias, en el terreno de juego prefiere parchar su cuadro antes que brindarle la oportunidad a un talento nacional que se está secando en la tribuna española.

Seguir leyendo:

– Diego Simeone frena la euforia sobre los minutos del mexicano Obed Vargas en España

-Obed Vargas no convence al Cholo Simeone y suma otra fecha para el olvido en el Atlético de Madrid

-Julián Álvarez rompe sequía goleadora y Obed Vargas debuta con el Atlético de Madrid vs. Stuttgart













