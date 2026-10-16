Miguel Herrera pide rejuvenecer la defensa de la selección mexicana

Miguel Herrera, respetado entrenador del fútbol mexicano, opinó sobre el presente de la selección mexicana. El “Piojo” considera que debe haber un refrescamiento en la selección. Herrera puntualizó en el lateral y propuso a Mateo Chávez.

Jesús Gallardo es un defensor habitual en la selección de México. Gallardo es una pieza muy utilizada en el lateral izquierdo del conjunto azteca. Miguel Herrera destacó las capacidades de Gallardo, pero considera que podrían tener oportunidades otros jugadores más jóvenes.

“Para mí, el lateral del Toluca, que se me hace un extraordinario jugador… me parece que hoy el ‘Tiloncito’ debería recibir más oportunidades. Porque Gallardo tiene 31 años, ¿no?“, dijo Miguel Herrera, estratega del Atlante, en unas declaraciones para Fox Sports.

#UnDíaComoHoy pero de 1994, nace el futbolista tabasqueño Jesús Gallardo, seleccionado nacional y figura del futbol en México??? pic.twitter.com/nhXzDgSwbM — xevt – xhvt (@xevtfm) October 15, 2026

En el pasado Miguel Herrera fue cuestionado por querer renovar la plantilla de los Tigres de la UANL. El “piojo” es un entrenador que confía en los jóvenes y considera que un refrescamiento de las líneas de El Tri sería provechoso para Rafa Márquez.

“No sé si con la fuerza que tiene; el chavo es muy bueno, la verdad, es muy profesional, se ve que físicamente anda muy bien siempre, pueda llegar a los 34 años con esa fuerza al Mundial 2030, pero el ‘Tiloncito’ lo anda haciendo muy bien, entonces yo creo que deberían darle un poquito más de bola“, agregó.

Mateo Chávez actualmente milita en el AZ Alkmaar de la primera división del fútbol de Países Bajos. En esta temporada Chávez ya acumula 11 partidos disputados en el balompié neerlandés. El defensor de 22 años acumula 1 gol y 4 asistencias en poco más de 800 minutos dentro del campo.

La carrera de Mateo Chávez con la selección mexicana solo está iniciando. El lateral mexicano ha diputado 14 partidos con El Tri. Chávez tiene un gol con la camiseta del conjunto azteca.

Los números de Chávez contrastan con los de Jesús Gallardo. En la selección mexicana, Gallardo ya tiene 130 partidos disputados. Desde su debut en octubre de 2016, el defensor del Toluca a defendido los coles de El Tri en más de 9,800 minutos dentro del campo.

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