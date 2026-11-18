Con apenas 18 años sobre sus espaldas, Gilberto Mora sabe perfectamente que está parado al pie de la encrucijada que determinará si su futuro en el futbol profesional será exitoso o si terminará sucumbiendo a las trampas de la fama, las fiestas y los excesos tal como les ocurrió en su momento a exseleccionados como Carlos Peña y Marco Fabián.

Precisamente una imagen sobre esta importante decisión personal se hizo viral en el entorno del cotizado jugador de los Xolos de Tijuana, quien recientemente en la Selección Mexicana ha buscado asumir el reto de echarse al Tricolor al hombro pero con resultados hasta el momento más que discretos dentro del terreno de juego.

? LO DE MORITA QUÉ ES ?



El fondo de pantalla de Gilberto Mora lo dice todo: éxito ?? fiestas y distracciones. pic.twitter.com/SJ4zYvNy2S — CRACKS MX (@mx_cracks) November 18, 2026

A pesar de los reflectores mediáticos, de los contratos jugosos y de los constantes rumores que lo colocan en la órbita de varios clubes del futbol europeo, el juvenil chiapaneco se ha caracterizado por mantenerse muy cercano a su familia y conservar los pies bien puestos sobre la tierra.

Esa mentalidad blindada quedó reflejada en una fotografía que encendió las redes sociales en las últimas horas, donde se aprecia con claridad el fondo de pantalla de su teléfono celular ilustrando dos caminos completamente opuestos para cualquier deportista que aspira a la élite mundial.

Por un lado del gráfico se observa la ruta luminosa relacionada con la disciplina, el sacrificio diario y el triunfo deportivo, acompañada de una frase contundente que resume la filosofía de vida del mediocampista fronterizo sobre que el esfuerzo de hoy será el éxito del mañana.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los aficionados fue el camino oscuro que representa las malas decisiones fuera de la cancha, donde aparecen caricaturizados precisamente el Gullit Peña y Marco Fabián rodeados de tentaciones nocturnas y desvelos.

La ilustración resulta un dardo directo a la memoria reciente del balompié nacional, pues tanto el mediocampista surgido del León como el creativo formado en las Chivas tenían condiciones futbolísticas de sobra para brillar en Europa y consolidarse en el equipo mexicano.

No obstante, ambos exjugadores del combinado nacional fueron señalados en distintos momentos de sus carreras por escándalos extradeportivos y problemas con la fiesta que terminaron por frenar su talento y apagar lo que parecían trayectorias destinadas a hacer historia.

La publicación generó cientos de reacciones entre los seguidores aztecas, quienes aplaudieron que la joya de la frontera tenga tan claro el espejo en el que no quiere mirarse si realmente pretende dar el salto definitivo al viejo continente sin desviarse del objetivo.

¿No quiere terminar como ellos? | El polémico fondo de pantalla de Gilberto Mora que involucra a 'Gullit' Peña y Marco Fabián.https://t.co/iWkYILQcPJ https://t.co/phSj3Euqe8 — Indigo FAN (@IndigoFAN_) November 18, 2026

Mientras trabaja a marchas forzadas para recuperar su mejor versión futbolística tanto en la Liga MX con el cuadro fronterizo como en los próximos llamados de Rafael Márquez en el equipo nacional, Mora deja en claro que al menos fuera del campo tiene identificado al enemigo número uno del futbolista mexicano.

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