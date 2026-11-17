El delantero uruguayo Brian Rodríguez sigue sin recuperarse de su lesión muscular y quedó descartado para el viaje que realizará el América este viernes 20 de noviembre a Monterrey, donde enfrentará a Tigres en busca del liderato general del torneo el sábado 21 en un duelo clave en el estadio Universitario.

Las Águilas cumplieron este martes 17 de noviembre con su segunda sesión matutina de entrenamiento en las instalaciones de Coapa, enfocadas en llegar a punto al cierre de la fase regular. La práctica se desarrolló con las ausencias de los seleccionados nacionales y del atacante charrúa, quien hizo trabajo diferenciado en el gimnasio.

?¡ÚLTIMO MOMENTO!?



Brian Rodríguez DESCARTADO para el duelo ante Tigres este Sábado. ?



El Rayo entrenó esta mañana por separado del resto del plantel. ??



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El plantel dirigido por el estratega uruguayo Guillermo Almada retomó actividades tras aprovechar el receso de la fecha FIFA para disputar un compromiso amistoso en Estados Unidos frente al New York Red Bulls. Ahora, el cuerpo técnico azulcrema ajusta piezas para meterse al Estadio Universitario con la obligación de sumar de a tres.

Durante la jornada de este martes, el equipo efectuó ejercicios de alta intensidad donde destacó el regreso de Santiago Bueno, quien ya podrá reaparecer en la zaga tras cumplir un partido de suspensión ante Pumas. El defensor trabajó al parejo del grupo, mientras el apodado Rayito se limitó a llevar a cabo ejercicios de salto bajo la supervisión de un preparador físico.

La comitiva de Coapa emprenderá el vuelo hacia la Sultana del Norte este viernes, ya que un día después se medirá ante los felinos en un choque de alto voltaje. Para el conjunto capitalino estará en juego el primer lugar de la tabla general antes de encarar la fiesta grande del futbol mexicano.

Para quedarse con la cima de la clasificación, el América necesita vencer a Tigres en patio ajeno y esperar que Cruz Azul pierda o empate en su compromiso frente a las Chivas. Sin embargo, los azulcremas tendrán que buscar esa combinación de resultados sin uno de sus hombres más desequilibrantes en el ataque.

Cabe recordar que Brian Rodríguez sufrió una lesión muscular en la previa del encuentro ante Toluca, dolencia que también lo marginó del clásico capitalino frente a Pumas. Tras quedar fuera para el duelo ante los regiomontanos, la apuesta del cuerpo médico es que el extremo charrúa logre rehabilitarse a tiempo para disputar la serie de Cuartos de Final.

¡BRIAN RODRÍGUEZ, PRÁCTICAMENTE DESCARTADO ANTE TIGRES! ??



El uruguayo permaneció en el gimnasio y no entrenó al parejo de sus compañeros, por lo que apunta a perderse el duelo de la jornada 17.



América realizó intenso trabajo físico, incluidos los arqueros, bajo la? pic.twitter.com/8BQKaFVN7P — Claro Sports (@ClaroSports) November 17, 2026

En el lado positivo para Guillermo Almada, se espera que los futbolistas convocados a sus respectivas selecciones reporten este miércoles en el nido para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. Israel Reyes, Isaías Violante, Erick Sánchez, Kevin Álvarez y Óscar Perea se integrarán al parejo de sus compañeros de cara al compromiso del sábado.

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