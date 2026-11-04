Brian Rodríguez se sobrecarga el cuádriceps y deja colgadas a las Águilas para duelo contra Pumas

Se le vino la noche al nido de Coapa en el momento más bravo del torneo Apertura 2026. La enfermería del Club América abrió sus puertas para recibir a uno de sus hombres más desequilibrantes, confirmando que el atacante charrúa Brian Rodríguez se perderá el Clásico Capitalino de este fin de semana frente a los Pumas de la UNAM en la aduana del Estadio Olímpico Universitario.

El famoso “Rayito” ya venía entre algodones por una severa sobrecarga muscular en las semanas previas, pero en el nido quisieron forzar la máquina de más. El cuerpo técnico comandado por Guillermo Almada lo apuntó en la alineación titular para el duelo anterior contra los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Banorte, buscando amarrar los tres puntos a como diera lugar.

MALAS NOTICIAS PARA EL AMÉRICA ?



Brian Rodríguez se perderá el partido de este fin de semana contra Pumas en el Estadio Olímpico por una lesión muscular, misma que lo dejó fuera de actividad durante el juego anterior contra Toluca en el Estadio Banorte.https://t.co/DKlGpeLKCR pic.twitter.com/D9T3D0eFcX — MedioTiempo (@mediotiempo) November 4, 2026

La osadía cobró una factura muy alta durante el calentamiento previo en suelo mexiquense, justo cuando el futbolista realizaba los ejercicios de velocidad. El uruguayo sintió un pinchazo agudo en la parte posterior del muslo e inmediatamente se tiró al césped con gestos de dolor, teniendo que bajarse del barco de manera obligatoria y dejando su lugar en el once inicial.

Tras regresar a la Ciudad de México para realizar los estudios médicos de rigor, el veredicto del cuerpo médico confirmó un desgarro de consideración en el cuádriceps izquierdo. Esta desafortunada lesión mandará al veloz ofensivo directo a la congeladora por las próximas tres semanas, iniciando desde ya un tratamiento de fisioterapia intensiva para sanar las fibras musculares rotas.

La noticia cayó como balde de agua fría en la pizarra estratégica del timonel Guillermo Almada, quien pierde a su mejor cómplice y principal motor en el ataque azulcrema. Rodríguez se había consolidado como la llave maestra del equipo por las bandas, registrando una interesante cuota de cinco anotaciones y tres asistencias que hoy se extrañarán enormemente en el terreno de juego.

Por si el golpe en la Liga MX fuera poco, el desgarro también le tumbó a Rodríguez la gran ilusión de volar con la Selección de Uruguay para la Fecha FIFA de noviembre. El charrúa ya estaba en la lista del combinado nacional de su país, pero su lugar tendrá que ser ocupado por otro elemento debido a esta fatalidad que lo mantendrá en reposo absoluto.

Ante este panorama tan adverso, el estratega americanista se ve obligado a sacar la libreta de emergencias y sacudir sus piezas para la visita a Ciudad Universitaria. El elegido para saltar al ruedo y cargar con el peso de la banda izquierda es el colombiano Óscar Perea, un juvenil que llegó al balompié azteca con la etiqueta de promesa sudamericana.

?¡ÚLTIMO MOMENTO!?



Reporta @Leonlec que Brian Rodríguez será baja del América en el partido contra Pumas y para la Fecha FIFA, regresará para la última jornada o la Liguilla? pic.twitter.com/JWzK5lnLqH — Roberto Haz (@tudimebeto) November 4, 2026

Perea ha entregado buenas cuentas ingresando desde el banquillo de suplentes, mostrando chispazos de velocidad y una picardía natural que agrada a la fanaticada de Coapa. El Clásico Capitalino se presentará como la prueba de fuego definitiva en su corta estancia, teniendo la misión de oro de demostrar que la playera más pesada del país no le queda grande.

La directiva azulcrema mantiene la veladora prendida esperando que la evolución del sudamericano sea más rápida de lo pronosticado por los especialistas médicos. Mientras tanto, el vestidor cierra filas de cara al choque del orgullo ante los universitarios, sabiendo que en este tipo de partidos la garra debe suplir cualquier ausencia por de peso que sea.

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