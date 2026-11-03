Raúl Gutiérrez no se arrepiente de asistir al homenaje del América pese a perder la chamba en el Cruz Azul Femenil

El estratega mexicano Raúl Gutiérrez afirmó que no experimenta remordimiento por acudir a la ceremonia del América, odiado rival de Cruz Azul y que detonó su salida del equipo femenil de La Máquina. El timonel detalló en entrevista radiofónica que su presencia en las festividades del cuadro de Coapa obedeció estrictamente a un galardón institucional por su trayectoria pasada sobre la cancha, deslindando el acto de su compromiso profesional en el banquillo.

El timonel nacional analizó la controversia suscitada en el entorno celeste argumentando que la opinión pública magnificó de forma desmedida las interpretaciones sobre su aparición en las tribunas del Estadio Banorte. El director técnico lamentó que diversos sectores pusieran en entredicho su honestidad laboral a raíz de un evento ajeno a sus funciones operativas, manifestando que las versiones difundidas carecieron de fundamento real y distorsionaron los valores de su gestión deportiva.

EL POTRO REVELÓ QUIÉN LE PIDIÓ DISCULPARSE ??



Raúl Gutiérrez contó que María Fernanda Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil, le recomendó ofrecer una disculpa tras aparecer con la camiseta del América durante los festejos por el 110 aniversario de las Águilas



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A pesar de que el incidente provocó la terminación formal de su vínculo con la escuadra femenil el pasado diecisiete de octubre, el preparador valoró como altamente positiva la experiencia acumulada durante su breve estadía institucional. El estratega remarcó que las metodologías implementadas a lo largo de sus seis compromisos oficiales estaban sentando bases sólidas para la reestructuración interna del balompié femenil, un sector que a su juicio requiere mayor atención formativa en el país.

El entrenador reveló además un matiz de fondo al señalar que la emisión del comunicado de disculpas a la afición cementera respondió a una solicitud expresa de la plana directiva del club y no a una iniciativa propia. El seleccionador nacional en divisiones menores consideró que el trámite no resultaba lesivo ante la tensión imperante en las redes sociales, prefiriendo dar vuelta a la página para enfocarse en sus venideros proyectos profesionales dentro del balompié mexicano.

“LA SITUACIÓN SE SALIÓ DE CONTROL” ??



Raúl Gutiérrez habló de su salida de Cruz Azul Femenil y de la polémica que surgió tras asistir al homenaje por los 110 años del América. También reveló que la disculpa pública fue una recomendación de la directora deportiva del club



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Finalmente, el timonel compartió su lectura analítica respecto al cierre del torneo varonil, vaticinando una fase final de alta intensidad competitiva debido a la notable paridad de fuerzas en la parte alta de la tabla de posiciones. El estratega celebró el triple empate en el liderato general entre las plantillas de Cruz Azul, América y Chivas Rayadas, señalando que la presencia simultánea de las instituciones de mayor convocatoria en el país le otorga un atractivo mayúsculo a la Liguilla.

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