Cruz Azul Femenil confirma el corte de cabeza del Potro Gutiérrez por el autogol americanista

Bien dicen los viejos sabios de nuestro balompié que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, pero en el caso de Raúl “Potro” Gutiérrez, la máxima se cumplió al revés y de la forma más dolorosa posible, pues un inocente festejo terminó por costarle la chamba al frente del Cruz Azul Femenil en un abrir y cerrar de ojos.

Al estratega mexicano se le ocurrió la osadía de pararse en la celebración por los ciento diez años de las Águilas del América, una institución que representa al acérrimo rival de la causa cementera, desatando una auténtica tempestad en las redes sociales que la directiva celeste simplemente no pudo soportar.

? Su AMERICANISMO le salió caro.



? Por aparecer en el aniversario del @ClubAmerica, Raúl "El Potro" Gutiérrez estará fuera de @AzulFemenil. pic.twitter.com/thEFLYIaeU — GRADA (@somosgrada) October 17, 2026

La gota que derramó el vaso de la paciencia en la cúpula de La Máquina fue que el timonel no solo acudió al convite azulcrema en el Estadio Banorte, sino que además pecó de ingenuo al posar muy sonriente con la playera del enemigo deportivo, desatando la furia de una afición que no entiende de diplomacias.

Llama poderosamente la atención que este desagradable episodio representa el segundo cese fulminante que sufre el “Potro” dentro de la organización de la cooperativa, pues resulta imposible olvidar aquella amarga guillotina que le aplicaron durante el Torneo Clausura 2023 debido a una racha de malos resultados.

En aquella primera etapa con el cuadro varonil, la cúpula directiva lo dejó completamente desarmado al no cumplirle con los refuerzos solicitados para competir dignamente, esos mismos billetes y fichajes de lujo que de forma posterior y sin tanto remilgo sí le otorgaron a personajes como Martín Anselmi, Nicolás Larcamón y ahora Joel Huiqui.

Las postales del timonel muy feliz en el banquete americanista corrieron como pólvora en el plano digital, provocando un sismo de indignación entre la fanaticada cruzazulina que de inmediato exigió la cabeza del timonel, demostrando que para el hincha de corazón el respeto al escudo no es negociable en ninguna categoría.

Aunque el director técnico intentó apagar el fuego con un comunicado ofreciendo sinceras disculpas en sus redes sociales, el daño ya estaba hecho y las altas esferas de la institución de la cooperativa, que ni siquiera estaban enteradas del viaje de su empleado, decidieron cortarle las alas de forma fulminante.

¡LE SALIÓ CARO! ??



Al ‘Potro’ Gutiérrez le costó la chamba estar en el aniversario del América y hoy, el Cruz Azul femenil lo acaba de despedir. pic.twitter.com/tMsHzGr3zV — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 17, 2026

Para la directiva cementera, pasar de puntillas en este espinoso asunto no era una opción viable, por lo que este mismo viernes por la noche emitieron el doloroso documento donde anunciaron que, de mutuo acuerdo, el ciclo del “Potro” llegaba a su fin tras apenas seis meses de haber iniciado la aventura.

Con el vestidor encendido y la presión popular a tope, los altos mandos determinaron encomendarle los bártulos del equipo de forma interina al eterno bombero Joaquín Moreno, quien tendrá la dura misión de enderezar el barco de cara al complicado compromiso frente a las Rayadas de Monterrey.

Así concluye una historia que deja una valiosa lección de etiqueta futbolera en nuestro país, donde la falta de tacto se paga con el desempleo y se deja en claro que, en el nido de los de pantalón largo, el amor por los colores celestes se debe demostrar tanto dentro como fuera de la cancha.

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