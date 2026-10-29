Cruz Azul cocinaría el robo de Robert Morales a los Pumas

En las entrañas del futbol mexicano se corre el fuerte rumor de que se está cocinando un auténtico atraco de época de cara a la próxima ventana de transferencias del invierno. Las versiones extraoficiales que circulan con fuerza en los pasillos de la Liga MX apuntan a que la directiva de Cruz Azul tiene la firme intención de robarle por completo el fichaje de Robert “La Pantera” Morales a los Pumas de la UNAM.

Las versiones aseguran que los celestes meterían de lleno las manos en las negociaciones de pantalón largo para apuntalar su ofensiva y hacer un tándem de miedo junto al argentino Nicolás Ibáñez, pero sobre todo por el antagonismo que existe entre ambas directivas como resultado de aquella decisión de los felinos de seguirles negando la renta del estadio Olímpico Universitario.

¿Otro Jordan Carrillo? ?



El grande de la Liga MX que buscaría sacar a Robert Morales de Pumas a punta de billetazos ?https://t.co/W2uIsWZ8Jf — SoyReferee (@SoyReferee) October 28, 2026

Para nadie es un secreto que en el entorno de la Cantera se maneja de forma interna que Morales es el arma principal en donde están cifradas todas las opciones de colarse a la liguilla para el cuadro felino de la Universidad, demostrando una gran capacidad que mostró desde su llegada al Toluca y que reafirmó en el cuadro de la UNAM.

Son cuatro las anotaciones del sudamericano en este certamen, pero el runrún en los vestidores asegura que su aportación va mucho más allá de los goles, de ahí que Pumas tenga la intención de ejercer la opción de compra que pesa sobre el jugador en el préstamo.

No obstante, el buen nivel de Morales está atrayendo las miradas de otros clubes y en la Noria ya huelen la oportunidad de asestar el golpe de forma extraoficial. De acuerdo a los trascendidos extraoficiales, los cementeros están sumamente atentos a las negociaciones ocultas entre los clubes para poder tener la opción de quedarse con el paraguayo, sabiendo que tanto ellos como Tigres conocen el costo accesible de la Pantera y tienen la capacidad de pulverizar el salario que le da Pumas.

Los informes de pasillo indican que la opción de compra que acordaron Pumas de la UNAM y Toluca por Robert Morales asciende a los cuatro millones de dólares, una cifra que en el mercado actual no es nada. Sin embargo, el verdadero misterio y la duda que traba las negociaciones está en el tiempo de contrato del guaraní con el conjunto de Cantera, y es precisamente en ese vacío legal donde Cruz Azul quiere meter la mano de forma externa para romper por completo el trato de la Universidad.

#TigresUANL y #CruzAzul están atentos a la situación de Robert Morales en Pumas. pic.twitter.com/5KpRNwJVHf — Arath Uva ? (@arath_drake5) October 29, 2026

Los rumores aseguran que los cementeros tienen una capacidad económica mayor que sus pares de la Ciudad de México, por lo que de forma externa ya se habla de un contrato mucho más jugoso y por más tiempo para convencer al paraguayo. Además, la jugada del supuesto robo se ve facilitada tras bambalinas debido a las versiones que colocan al uruguayo Gabriel “Toro” Fernández con pie y medio fuera de la Máquina, lo que dejaría la vacante ideal en la ofensiva y abriría el cupo de extranjero necesario en el plantel.

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