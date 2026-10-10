Juan Francisco Palencia descarta un favorito para el clásico entre Pumas y Cruz Azul

Juan Francisco Palencia aseguró que las estadísticas saldrán sobrando en el clásico capitalino entre Pumas y Cruz Azul. El histórico exfutbolista analizó el duelo del Olímpico Universitario y afirmó que la moneda se encuentra en el aire a pesar de los momentos opuestos.

El “Gatillero” conoce hasta las raíces las entrañas de ambas instituciones tras defender sus colores en su etapa como jugador. Ahora, desde su trinchera como analista de la cadena Fox Sports, observa el panorama con una visión puramente táctica y analítica.

¡PALENCIA VE FAVORITO A CRUZ AZUL! ??



Francisco Palencia considera que La Máquina llega mejor al duelo ante Pumas, pues Joel Huiqui recuperó las bases del equipo, mientras Esteban Solari sigue sin encontrar su once titular. ?https://t.co/9vSDmXiysM pic.twitter.com/oswXXgD09W — La Afición (@laaficion) October 10, 2026

Para el exdelantero tricolor, La Máquina llega en un peldaño futbolístico superior gracias a la estructura que ha recuperado en las últimas semanas. Sin embargo, Palencia advierte que la plantilla celeste debe cuidarse de los excesos de confianza en momentos cruciales.

El principal acierto de los de la Noria fue regresar a las bases tácticas que implementó exitosamente Martín Anselmi en el pasado. Bajo la gestión de Joel Huiqui, el equipo abandonó los experimentos con línea de cuatro y devolvió el orden al mediocampo.

La disposición de tres centrales, dos contenciones, interiores y carrileros le brinda un equilibrio perfecto al cuadro cementero en el certamen liguero. Esta familiaridad en el sistema permite que los futbolistas realicen sus movimientos con absoluta naturalidad.

La lectura sobre los universitarios resulta totalmente opuesta en el análisis del exariete. Palencia apuntó que el director técnico Esteban Solari ha castigado el rendimiento colectivo del cuadro del Pedregal debido a las constantes modificaciones en su esquema.

Las dudas para elegir al extremo izquierdo titular y las constantes rotaciones en la delantera impiden que los felinos encuentren regularidad. Los del Pedregal han saltado a la cancha con líneas de tres o cuatro defensores sin consolidar un once definitivo.

? Paco Palencia fue claro antes del Pumas vs Cruz Azul: ve mucho más cerca a La Máquina del bicampeonato que a los universitarios de terminar con su sequía de títulos. ?https://t.co/qRmVwJvsui pic.twitter.com/wPRpoAjGfn — Publimetro México ? (@PublimetroMX) October 10, 2026

Pese a que Cruz Azul luce más sólido, el “Gatillero” recordó que los clásicos son partidos bravos donde las posiciones de la tabla general se desvanecen. Además, la pausa de la Fecha FIFA otorgó un tiempo valioso para que Pumas prepare una sorpresa.

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