Paco Palencia se queja de que en la selección de México imponen jugadores

Francisco Palencia, exjugador de Cruz Azul, Espanyol de Barcelona, Chivas, Chivas USA y Pumas, así como mundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, se quejó de la forma como se manosea a los jugadores en la actualidad de la selección de México, sobre todo porque consideró que se imponen a ciertos jugadores y no dejan que participen los que están en su mejor momento como en el caso más reciente aconteció con Roberto “Piojo” Alvarado en la Copa América 2024 en donde vio apenas unos cuantos minutos.

Palencia, desde su actual tribuna para la cadena Fox Sports en Estados Unidos, destacó que este tipo de decisiones terminó por afectar el rendimiento del equipo nacional de México contra Jamaica, Venezuela y Ecuador: “Me pareció muy raro que el “Piojo” Alvarado teniendo un gran torneo, tuviera muy pocos minutos y sobre todo en el último partido de la Copa América, creo que fue algo muy extraño”.

El llamado “Gatillero” con una gran experiencia en este tipo de lides bajo la presión de vestir la playera verde de la selección de México también expuso que: “creo que el técnico de la selección de México debe llamar a los que están bien, los que están en su mejor momento, pero nadie mostró un nivel superior en la Copa América 2024 y luego cuando los convocas, hay que poner a los que vienen jugando mejor en la Liga”.

¿VOLVERÁN LOS 'BORRADOS' DE MÉXICO? 👀🇲🇽 "Hay que llamar a los que están mejor", afirma Paco Palencia ante el eventual regreso de 'Chucky' Lozano, Henry Martín y compañía a la Selección Mexicana. #PuntoFinal pic.twitter.com/B2Btx30Zyc — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 25, 2024

También destacó que: “es complicado, pero deben poner a los que anden bien, creo que es la mejor manera de salir adelante”, precisó respecto a lo que pasó con Roberto Alvarado, a quien le ha costado recuperar su nivel después de la inactividad que tuvo en la Copa América, al grado de que en los cuatro partidos que ha disputado con Chivas suma un 89 por ciento de actividad, pero sin goles y asistencias.

Aguirre debe llamar a los que están bien

Palencia, a la hora de ser cuestionado respecto a que si Javier Aguirre en su tercera ocasión al frente de la selección de México, debe llamar a los borrados de Jaime Lozano expuso que: “más allá, si debe llamar a los “borrados”, creo que debe llamar a los que están bien, a los que están en mejor momento, para mi Henry Martín debió haber estado y con Memo Ochoa tengo mis dudas, pero no por el aspecto futbolístico, sino por el tema que no tiene equipo”.

Para el “Gatillero” Palencia si hay talento en México para nutrir a la selección de México, pero lo que falta es talento para que lleguen ya formados y así poder ayudar al equipo nacional. Crédito: Rodrigo Peña | Imago7

En este sentido, añadió que: “si tú vas a la selección y te lesionas será difícil agarrar equipo, entonces es entendible lo de Memo. En lo del Chucky Lozano, creo que nadie mostró un nivel mayor al Chucky, entonces lo más sensato es que en la nueva convocatoria lleves en verdad a los que están en mejor momento, llámese Henry Martín, Raúl Jiménez, el Chaco Giménez, el Bebote. Creo que el entrenador debe llevar a los que están en mejor momento”.

Precisó también que: “el técnico nacional debe actuar con mayor sensatez, de que si hay una jerarquía o no, debe poner al que está en mejor momento. Ahí está el caso de Argentina, en donde si Lautaro estaba bien jugaba Lautaro, si estaba mejor Julián, entonces jugaba Julián, porque ahí haces un nivel de competencia y eso eleva el nivel de la selección”.

El exmundialista puso el dedo en la llaga sobre un gran problema que hay en la selección de México en la actualidad en el sentido de que si existe talento, pero no hay trabajo: “Creo que sí hay talento, pero lo que no hay es trabajo, porque puedes tener mucho talento, pero hasta que no trabajes y los pules, les das consejos. Creo que a la Liga MX, ya deben llegar trabajados en fuerzas básicas, pues el talento llega, pero no están trabajados”.

