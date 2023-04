“No me siento identificado con él”: continúan las críticas sobre Diego Cocca al mando de El Tri

Diego Cocca tiene que nadar a contracorriente dentro de la Selección Mexicana. La designación del argentino como seleccionador de México ha generado múltiples críticas. El exestratega de Tigres de la UANL ha sido cuestionado en sus dos primeros partidos con El Tri. Juan Francisco Palencia, exfutbolista, admitió que no se siente identificado con un nuevo argentino en el banquillo de México.

“Yo no me siento identificado con él y no estoy diciendo que sea un mal entrenador, simplemente lo que digo es que no me siento identificado con otro argentino que venga a dirigir a la Selección Mexicana”, dijo Palencia en una entrevista con Mediotiempo.

Las palabras del Profe @Diegococca1 tras el duelo ante Jamaica en el Azteca. 🎙️ ⚽️



Aquí más de ellas. 🗣️ https://t.co/E1ipL78utl#LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/UX5vetMEq9 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2023

El ciclo de Diego Cocca llega tras la gestión de Gerardo Martino. El Tata fracasó en el Mundial de Qatar 2022 y fue constantemente cuestionado sobre su compromiso con el fútbol azteca.

“Al final, creo que tenías opciones en la cartera con gente que era capaz; te repito, al final yo no me siento identificado con el seleccionador nacional. Y no estoy cuestionando su calidad como entrenador, que ya lo ha demostrado, pues fue campeón, a su estilo”, agregó.

¿Quién debió ser el seleccionador de México?

Juan Francisco Palencia parece nadar en la misma dirección que Ignacio Ambriz. El exfutbolista apostaba más por un entrenador mexicano para que asumiera las riendas de El Tri. Palencia nombró a varios estrategas que, a su juicio, podían haber liderado el camino de México al Mundial de 2026.

“Ahí estaban el Piojo (Miguel Herrera), Nacho Ambriz y Jimmy (Jaime Lozano). También hubiera sido una buena posibilidad; para mí había tres técnicos que podían ser referentes y sin excluir a Rafa Márquez, quien ahora está en el Barcelona B. Entrenadores de esa categoría han saltado a selecciones y a equipos importantes, como Pep Guardiola o Luis Enrique”, concluyó. El Profe está en casa. 💚 🇲🇽 🏟️ pic.twitter.com/7JYvkq0a7g— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 26, 2023

