Denis Bouanga admira al América y abre la puerta a jugar en México
El delantero gabonés Denis Bouanga confesó sentirse atraído por la grandeza del América y aseguró que estaría encantado de jugar en el fútbol mexicano
Denis Bouanga no ocultó su profunda admiración por las Águilas del América y dejó abierta la puerta para vestir la camiseta azulcrema en un futuro cercano.
El atacante estrella de Los Angeles FC confesó que quedó completamente deslumbrado con la energía de la afición mexicana tras enfrentarlos en Estados Unidos, asegurando que el entorno que rodea al cuadro de Coapa resulta espectacular.
El goleador gabonés recordó con entusiasmo el ambiente vivido cuando ambas escuadras chocaron en territorio norteamericano, destacando cómo las gradas se tiñeron de amarillo por completo.
Bouanga subrayó que el equipo capitalino cuenta con seguidores en todas partes y reveló que incluso a su hijo le encanta el club por el ruido ensordecedor de su gente y la calidad de su plantilla.
A raíz de aquel enfrentamiento internacional, el delantero recibió una auténtica avalancha de mensajes de aficionados americanistas pidiéndole que aterrizara en la Liga MX.
El futbolista reconoció que esas muestras de cariño lo llenan de alegría y confesó que sigue regularmente los partidos del equipo desde la etapa de Allan Saint-Maximin hasta el presente con el uruguayo Brian Rodríguez.
Un guiño directo rumbo al nido de Coapa
El artillero franco-gabonés admitió haber visto incluso el reciente compromiso liguero de las Águilas frente al Monterrey, reafirmando su gusto por el nivel competitivo del club.
Aunque recordó que todavía le restan tres años de contrato con la franquicia angelina, señaló sin rodeos que estaría muy feliz de jugar en México y aceptó que el América le atrae bastante.
Estas declaraciones llegan en el punto más alto de la trayectoria del atacante en la Major League Soccer, donde se ha consolidado como un auténtico depredador del área.
Su enorme capacidad goleadora lo coloca constantemente en la órbita de los clubes más poderosos del continente, despertando de inmediato la ilusión entre la fanaticada azulcrema.
El histórico récord que le arrebató a Carlos Vela
Más allá de sus coqueteos con el fútbol mexicano, Bouanga presume una reciente hazaña histórica tras superar la marca goleadora de Carlos Vela dentro del LAFC.
El delantero calificó como algo sumamente valioso el haber dejado atrás el registro del mítico atacante azteca, a quien siempre consideró un referente máximo dentro de la institución californiana.
El goleador africano expresó su enorme satisfacción por destronar el récord del mexicano y aseguró que su ambición pasa por seguir pulverizando marcas individuales.
Con la mira puesta en los próximos desafíos de la postemporada estadounidense, Bouanga dejó claro que seguirá rompiendo redes para hacer feliz a su afición mientras su nombre ya resuena con fuerza en Coapa.
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