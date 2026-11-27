Denis Bouanga no ocultó su profunda admiración por las Águilas del América y dejó abierta la puerta para vestir la camiseta azulcrema en un futuro cercano.

El atacante estrella de Los Angeles FC confesó que quedó completamente deslumbrado con la energía de la afición mexicana tras enfrentarlos en Estados Unidos, asegurando que el entorno que rodea al cuadro de Coapa resulta espectacular.

DENIS BOUANGA ES GRAN FANÁTICO DEL AMÉRICA ??



?? En entrevista con AS, el atacante de LAFC quedó fascinado por todo lo que rodea al cuadro azulcrema y no cierra la puerta a una llegada a la Liga MX ???



?: @RodASerrano pic.twitter.com/WcKHGn6ghm — AS México (@ASMexico) November 28, 2026

El goleador gabonés recordó con entusiasmo el ambiente vivido cuando ambas escuadras chocaron en territorio norteamericano, destacando cómo las gradas se tiñeron de amarillo por completo.

Bouanga subrayó que el equipo capitalino cuenta con seguidores en todas partes y reveló que incluso a su hijo le encanta el club por el ruido ensordecedor de su gente y la calidad de su plantilla.

A raíz de aquel enfrentamiento internacional, el delantero recibió una auténtica avalancha de mensajes de aficionados americanistas pidiéndole que aterrizara en la Liga MX.

El futbolista reconoció que esas muestras de cariño lo llenan de alegría y confesó que sigue regularmente los partidos del equipo desde la etapa de Allan Saint-Maximin hasta el presente con el uruguayo Brian Rodríguez.

LAFC tuvo que lidiar con el desgaste físico de dos torneos y la salida de Marc dos Santos ????



En charla con AS, Denis Bouanga confía en la calidad del plantel para salir adelante en los Playoffs de la MLS ???



?: @RodASerrano pic.twitter.com/qyscYKxvVR — AS USA Latino (@US_diarioas) November 28, 2026

Un guiño directo rumbo al nido de Coapa

El artillero franco-gabonés admitió haber visto incluso el reciente compromiso liguero de las Águilas frente al Monterrey, reafirmando su gusto por el nivel competitivo del club.

Aunque recordó que todavía le restan tres años de contrato con la franquicia angelina, señaló sin rodeos que estaría muy feliz de jugar en México y aceptó que el América le atrae bastante.

Estas declaraciones llegan en el punto más alto de la trayectoria del atacante en la Major League Soccer, donde se ha consolidado como un auténtico depredador del área.

Su enorme capacidad goleadora lo coloca constantemente en la órbita de los clubes más poderosos del continente, despertando de inmediato la ilusión entre la fanaticada azulcrema.

DENIS BOUANGA ES GRAN FANÁTICO DEL AMÉRICA ??



?? En entrevista con AS, el atacante de LAFC quedó fascinado por todo lo que rodea al cuadro azulcrema y no cierra la puerta a una llegada a la Liga MX ???



?: @RodASerrano pic.twitter.com/WcKHGn6ghm — AS México (@ASMexico) November 28, 2026

El histórico récord que le arrebató a Carlos Vela

Más allá de sus coqueteos con el fútbol mexicano, Bouanga presume una reciente hazaña histórica tras superar la marca goleadora de Carlos Vela dentro del LAFC.

El delantero calificó como algo sumamente valioso el haber dejado atrás el registro del mítico atacante azteca, a quien siempre consideró un referente máximo dentro de la institución californiana.

El goleador africano expresó su enorme satisfacción por destronar el récord del mexicano y aseguró que su ambición pasa por seguir pulverizando marcas individuales.

¡¡BOMBA EN COAPA!! ??



Denis Bouanga (31) ?? toma fuerza para llegar al Club América. Han empezado las negociaciones y el LAFC pediría 7 MDD por el atacante ???



? El único impedimento para cerrar el fichaje sería concretar primero la salida de Brian Rodríguez ??



¿Te? pic.twitter.com/XqtNEjySX5 — 365Scores México?? (@365scoresMX) August 28, 2026

Con la mira puesta en los próximos desafíos de la postemporada estadounidense, Bouanga dejó claro que seguirá rompiendo redes para hacer feliz a su afición mientras su nombre ya resuena con fuerza en Coapa.

Seguir leyendo:

-Denis Bouanga podría llegar a un grande de la Liga MX

– LAFC remontó desventaja de dos goles para robarle la victoria a San Diego FC: 2-2

– Leo Messi y Denis Bouanga comandan el 11 ideal de la MLS 2025











