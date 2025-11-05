Leo Messi y Denis Bouanga comandan el 11 ideal de la MLS 2025

El argentino Lionel Messi del Inter Miami y el gabonés Denis Bouanga del LAFC fueron seleccionados en el once ideal de la Major League Soccer (MLS) de la temporada regular 2025, según anunció la liga este miércoles.

Ambos vuelven a formar parte del equipo ideal tras haber sido seleccionados también en el de la temporada 2024.

Messi, en las filas del Inter Miami, terminó la temporada regular como máximo goleador de la liga con 29 dianas, mientras que Bouanga alcanzó los 23 goles en la temporada regular 2025, quedando en segundo lugar detrás del campeón del mundo con Argentina en la carrera por la Bota de Oro.

Bouanga, el emblema del LAFC, también se convirtió en el primer jugador en la MLS en anotar al menos 20 tantos en tres temporadas consecutivas. Con esta adición al cuadro de honor logró tres presencias consecutivas, igualando el récord que Josef Martínez estableció en Atlanta United entre 2017 y 2019.

El once ideal lo completan Dayne St. Clair (Minnesota United) en la portería; Tristan Blackmon (Vancouver), Alex Freeman (Orlando City), Jakob Glesnes (Philadelphia) y Kai Wagner (Philadelphia) en la defensa; Evander (Cincinnati FC), Sebastian Berhalter (Vancouver) y Cristian Roldan (Seattle Sounders) en la mitad de la cancha; y los delanteros Lionel Messi (Inter Miami, Denis Bouanga (LAFC) y Anders Dreyer (San Diego).

El equipo de 2025, con cinco jugadores de Estados Unidos y Canadá, refleja una disminución del protagonismo de futbolistas latinos o españoles respecto a la campaña pasada, puesto que en el 2024 formaron parte del once ideal de la MLS Messi, Evander, Luciano Acosta, los colombianos Cucho Hernández y Yeimar Gómez, y los exbarcelonistas Jordi Alba y Riqui Puig.

