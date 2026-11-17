Un niño de 3 años fue una víctima inocente al resultar lesionado por un tiroteo que ocurrió la mañana de este lunes en el vecindario de Watts, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mantiene la búsqueda del pistolero responsable de efectuar los disparos desde un vehículo en marcha en la cuadra 9700 de South Grape Street.

Las autoridades respondieron aproximadamente a las 11:45 a.m. de este lunes tras recibir los reportes de la balacera en el vecindario angelino.

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Cuando llegaron al lugar, los oficiales dijeron que encontraron al menor en condición estable con una lesión en el brazo provocada por arma de fuego.

Los servicios de emergencia trasladaron al niño a un hospital local para recibir atención médica por sus lesiones.

En el momento en que ocurrieron los disparos, el niño estaba acompañado por uno de sus padres en el exterior de una vivienda. El padre o la madre del menor no sufrió heridas en el tiroteo.

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Se informó que el sospechoso escapó en dirección norte por Grape Street a bordo de un vehículo descrito como un Kia negro de modelo reciente y con matrículas provisionales.

Según los informes de las autoridades, en el tiroteo también se utilizó un rifle de alto calibre, sin que se tenga una descripción detallada del sujeto que hizo los disparos.

Los detectives del LAPD permanecieron en el lugar para realizar las investigaciones que ayuden a determinar las circunstancias por las que ocurrieron los balazos.

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El LAPD no precisó el número de sujetos que pudieran estar involucrados en la balacera.

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