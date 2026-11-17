Dos saqueos en residencias de Hollywood Hills, en Los Ángeles, durante el fin de semana dejaron como botín cientos de miles de dólares en joyas y otros artículos de alta gama.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el primer robo se cometió en la cuadra 2400 de Outpost Drive, en las colinas al oeste del paso de Cahuenga, en el área de Hollywood Hills, poco antes de las 10:00 p.m. del sábado 14 de noviembre.

De acuerdo con el LAPD, los propietarios regresaron a la residencia y encontraron abierta la puerta principal de la propiedad.

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Las autoridades dijeron que, al parecer, dos sospechosos irrumpieron en la vivienda y escaparon con aproximadamente $150,000 dólares en joyas.

Alrededor de las 11:30 p.m. del domingo, otro residente de Hollywood Hills reportó otro robo con allanamiento de morada.

La víctima dijo que regresó a su residencia en la cuadra 9000 de Thrasher Avenue, al norte de Sunset Boulevard, y encontró el portón de entrada abierto, mientras que la puerta principal a la casa estaba destruida.

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En este segundo atraco, los hampones irrumpieron en la vivienda y se llevaron relojes de lujo y joyas, artículos valorados entre $400,000 y $500,000 dólares.

El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene en curso una investigación para determinar si ambos robos a residencias pudieran estar relacionados, sin que se tenga el reporte de personas arrestadas por los dos casos.

Detectives del LAPD permanecieron en la zona para recuperar evidencias y buscar videos de cámaras de vigilancia que pudieran haber grabado a los responsables de los robos.

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Si alguna persona tiene información relacionada con alguno de estos incidentes, debe llamar a la estación de Hollywood del LAPD al 213-972-2971.

Intrusos en casas en Encino

El LAPD informó que respondió a dos llamadas por robo con allanamiento de morada que ocurrieron a menos de dos millas de distancia, la noche de este lunes 16 de noviembre en Encino.

La primera llamada se recibió poco antes de la medianoche, en la cuadra 5000 de Petit Avenue, en la que una persona informó que un número indeterminado de sospechosos rompió dos ventanas laterales en un intento por irrumpir en la casa.

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Tras comprobar que el residente se encontraba en la casa, los sospechosos escaparon en un vehículo y se habían alejado en el momento en que llegaron los oficiales.

Unos 20 minutos después, el LAPD respondió a otra llamada, a las 12:12 a.m. de este martes, en la cuadra 4400 de Bergamo Drive.

Las autoridades dijeron que una familia estaba durmiendo cuando un ruido despertó al padre. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrió a dos sujetos enmascarados en el interior de la casa, por lo que llamó a la policía.

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Cuando llegaron a la vivienda, los oficiales registraron la propiedad, pero no encontraron a los dos sospechosos.

No estaba claro si en alguno de los incidentes en Encino los sospechosos pudieron sustraer algo de las casas, sin que ninguno de los residentes resultara herido.

El LAPD también mantiene vigente la investigación para averiguar si los mismos sospechosos están relacionados con los dos incidentes.

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