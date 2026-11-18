Desde hace una semana, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantiene retenida a Vera Dijkmans, modelo e influencer neerlandesa conocida por su actividad en OnlyFans.

La creadora de contenido de 29 años fue detenida el 11 de noviembre, cuando viajaba desde Miami, Florida, hacia Nueva Jersey.

Se le acusa por haber permanecido en Estados Unidos más tiempo del establecido en su permiso de entrada al país y tras descubrirse un delito en su pasado.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un juez de inmigración ordenó su salida desde el país el 26 de mayo de 2026, pero ella decidió no presentarse a la audiencia donde se surgió tal determinación.

Dijkmans suma más de seis millones de seguidores en Instagram, y en su cuenta de OnlyFans están inscritos más de 875,000 suscriptores.

Su detención se efectuó en el aeropuerto de Newark mientras viajaba para asistir a un evento de artes marciales mixtas de la UFC.

Después de informarle sobre la existencia de una orden para detenerla, la modelo fue trasladada al centro de detención migratoria Delaney Hall, en Nueva Jersey, donde continúa detenida.

A través de redes sociales, Marianne Scholt, madre de la neerlandesa detenida, dio a conocer que su hija enfrenta condiciones que rebasan la precariedad dentro del centro de detención, pues no recibe suficientes alimentos ni tampoco se le permite comunicarse con un representante de su embajada.

Presuntamente, Vera Dijkmans ingresó a Estados Unidos mediante una visa B-2, la cual se otorga a viajeros por turismo. Sin embargo, antes de que expirará su estancia permitida comenzó a realizar las gestiones pertinentes para tratar de conseguir la residencia permanente.

La progenitora de la modelo e influencer cuestiona los motivos de su detención e incluso afirma que nunca recibió una notificación para comparecer ante un tribunal migratorio.

Hasta el momento, el ICE no ha emitido ningún comunicado acerca de la situación de Vera Dijkmans, pero trascendió que hace siete años fue deportada tras ser descubierta tratando de ingresar irregularmente a territorio estadounidense.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos está tratando de brindarle asistencia consular con el objetivo de lograr su pronta liberación.

“No es una criminal, pero la tratan como tal”, escribió Marianne Scholt en redes sociales.

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