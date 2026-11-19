La temporada de impuestos puede representar una oportunidad para que millones de adultos mayores en Estados Unidos reduzcan sus obligaciones fiscales y aprovechen beneficios disponibles para quienes ya se jubilaron. Sin embargo, algunos descuidos al preparar los formularios pueden afectar sus finanzas, reducir sus beneficios o provocar retrasos en los reembolsos que esperan recibir.

Para evitar estos problemas, hay tres errores que los jubilados deben conocer antes de enviar su declaración al Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS). Desde ignorar una nueva deducción hasta no considerar las mejoras realizadas en una vivienda, estos detalles pueden marcar una diferencia en el resultado final.

1. No considerar las mejoras realizadas en la vivienda

Algunos jubilados deciden vender sus casas para mudarse a una propiedad más pequeña o reducir sus gastos durante el retiro. Sin embargo, al calcular los impuestos por esa operación, pueden olvidar inversiones realizadas durante los años que vivieron en su propiedad.

El IRS permite excluir de los impuestos sobre las ganancias de capital hasta $250,000 dólares para quienes presentan una declaración individual y hasta $500,000 dólares para matrimonios que declaran conjuntamente, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Cuando la ganancia supera esos límites, las mejoras permanentes realizadas en la vivienda pueden ayudar a reducir la cantidad sujeta a impuestos, porque aumentan su base fiscal ajustada. Por ejemplo, cambiar el techo, remodelar la cocina o renovar los baños son inversiones que pueden considerarse al calcular el valor fiscal de la propiedad. No ocurre lo mismo con los gastos habituales de mantenimiento o reparaciones menores.

2. No revisar los formularios antes de enviarlos

Los errores matemáticos, los datos personales incorrectos y la información incompleta pueden ocasionar problemas durante el procesamiento de una declaración de impuestos. Aunque los programas digitales ayudan a identificar equivocaciones frecuentes, no garantizan que todos los datos sean correctos. Por eso, una declaración puede contener errores en los ingresos, el estado civil, el número de Seguro Social o las deducciones reclamadas.

Estas equivocaciones pueden provocar avisos del IRS, retrasos en los reembolsos e incluso multas cuando generan diferencias en los impuestos correspondientes.

Para los jubilados, estos problemas pueden tener un impacto importante, especialmente cuando dependen de sus ingresos de retiro y de las devoluciones fiscales para cubrir sus gastos cotidianos. Una deducción olvidada o una cifra incorrecta puede modificar cuánto dinero conservan después de cumplir con sus obligaciones tributarias.

3. No reclamar la nueva deducción para mayores de 65 años

Uno de los beneficios fiscales más importantes introducidos por la Ley One Big Beautiful Bill es una deducción adicional para los contribuyentes de 65 años o más.

La disposición permite reclamar hasta $6,000 dólares por persona. Para los matrimonios que presentan una declaración conjunta y cuyos dos integrantes cumplen con el requisito de edad, la deducción puede alcanzar los $12,000 dólares.

Sin embargo, el beneficio disminuye gradualmente para quienes tienen ingresos brutos ajustados modificados superiores a $75,000 dólares en declaraciones individuales y $150,000 dólares para parejas. Además, deja de estar disponible cuando los ingresos superan los $175,000 dólares y $250,000 dólares, respectivamente.

Esta deducción es temporal y solamente estará vigente para los años fiscales de 2025 a 2028. Por eso, no incluirla cuando corresponde puede significar perder una oportunidad de reducir los ingresos sujetos a impuestos.

También te puede interesar: