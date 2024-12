Lo que pasa cuando llegas a tu FRA y no cobras el Seguro Social

Al llegar a su Plena Edad de Jubilación (FRA), todos esperan poder recibir sus beneficios del Seguro Social. Sin embargo, existen algunas personas que, por diversas razones, deciden no cobrar esos beneficios, ya sea por retrasarlos o incluso por no reclamarlos nunca. Las consecuencias de no cobrar el beneficio pueden ser significativas. Aquí te diremos los efectos que esto puede tener sobre tus finanzas durante la jubilación.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), solo un pequeño porcentaje de personas mayores de 60 años, alrededor del 3.3%, nunca recibe estos beneficios. Aunque parece insignificante este sector de la población, si tomamos en cuenta que el último registro poblacional de la Administración de Estados Unidos para la Vida en Comunidad (ACL) señala que hay 78.3 millones de estadounidenses mayores de 60 años, el 3.3% serían alrededor de 2.58 millones de personas que podrían ser elegibles a este beneficio y que no adquiere ningún centavo de él. Hay que destacar que no estamos diciendo que todos califican para estos pagos, sin embargo, es una manera de medir la posible afectación.

Una de las consecuencias más importantes de no cobrar los beneficios es que dejas de acumular créditos de jubilación diferidos. Si decides esperar hasta los 70 años para comenzar a recibir tu pensión, tus beneficios aumentarán un 8% por cada año de retraso. Sin embargo, una vez que llegas a los 70 años, este aumento se detiene.

Si no comienzas a recibir tus pagos, es crucial asegurarte de que el Seguro Social inicie tus beneficios automáticamente, ya que si no lo hace, deberías contactar a la SSA para corregir cualquier posible error administrativo.

Otra repercusión de no reclamar los beneficios del Seguro Social es que puedes recibir una factura por los futuros pagos del seguro médico. Si decides suspender tus beneficios, tendrás que pagar los costos del Medicare, específicamente la Parte B, de tu propio bolsillo. Normalmente, estas primas se descuentan automáticamente de tu cheque del Seguro Social, pero si no estás recibiendo pagos, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) te enviará una factura.

El rechazo de los beneficios del Seguro Social también puede hacerte inelegible para otros programas de asistencia, como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Este programa está destinado a aquellos que tienen necesidades económicas muy altas. Si decides no reclamar tus beneficios del Seguro Social, podrías perder tu elegibilidad para recibir el SSI, lo que podría complicar tu situación financiera. Es recomendable hablar con un representante de la SSA antes de tomar esta decisión para entender las implicaciones en tu caso.

Además, dejar de reclamar los beneficios puede significar perder dinero que ya has ganado. Si tienes problemas de salud y no esperas vivir mucho tiempo, podrías beneficiarte más de recibir tus pagos ahora, en lugar de esperar. Los pagos diferidos pueden no ser suficientes para compensar los años que habrías recibido los beneficios si los hubieras solicitado a tiempo, lo que podría resultar en un dinero que nunca disfrutarás.

Otro punto a considerar es que, al no cobrar tus beneficios, te pierdes una oportunidad de inversión. Aquellos que reciben sus pagos del Seguro Social tienen la posibilidad de invertir ese dinero para aumentar su estabilidad financiera en el futuro. Aquellos que nunca reclaman estos pagos enfrentan tasas de pobreza más altas en comparación con los beneficiarios actuales y futuros. A veces, recibir el pago mensual puede ser una forma de asegurar un ingreso adicional que se puede usar de manera estratégica para planificar a largo plazo.

Finalmente, es crucial entender que si no reclamas tus beneficios, las personas que podrían recibirlos en tu registro tampoco serán elegibles. A menos que se trate de un cónyuge divorciado, nadie más puede acceder a tus beneficios.

“Cualquier beneficio que recibas basado en el registro de otra persona también será suspendido”, señala la SSA.

No somos quién para “obligarte” a cobrar un dinero que podría ayudarte en tu día a día durante la jubilación. Sin embargo, como recomendación: es bueno esperar hasta los 70 años, ya que cobrarías la cantidad máxima del Seguro Social; después de eso, no tiene sentido no reclamar estos beneficios. Es tu decisión.

También te puede interesar: