Explota el caso Andrada: 13 partidos de castigo al ex de Rayados tras puñetazo a rival en España

La RFEF ha confirmado una dura sanción para el guardameta argentino Esteban Andrada, quien deberá cumplir 13 partidos de suspensión tras su agresión a Jorge Pulido en el duelo entre Zaragoza y Huesca correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, la segunda división española.

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Sanción ejemplar de la RFEF a Esteban Andrada

El Comité de Disciplina resolvió castigar al arquero del Zaragoza con un partido por doble amonestación y expulsión, además de 12 encuentros adicionales en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1). La suspensión de 13 partidos se determinó en su grado máximo al considerar la gravedad de los hechos.

El organismo también subrayó que el club aragonés no presentó alegatos, lo que facilitó la resolución definitiva sobre el caso.

Así ocurrió la agresión en el Zaragoza vs Huesca

El incidente se produjo en el minuto 99, con el marcador 1-0 a favor del Huesca. Tras ser expulsado por empujar a Pulido, Esteban Andrada reaccionó de forma violenta y buscó al defensor rival para propinarle un puñetazo en el rostro.

La acción desató una trifulca generalizada entre jugadores, dejando un cierre caótico con múltiples tarjetas y expulsiones en el estadio El Alcoraz.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca – Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

Argumentos del Comité de Disciplina

Según la resolución oficial, el castigo responde a varios factores agravantes: la continuidad de la conducta agresiva, el uso de fuerza excesiva, el daño físico ocasionado —hematoma en el pómulo izquierdo de Pulido— y la intervención de las Fuerzas de Seguridad.

El Comité también destacó que el comportamiento del jugador proyectó “una imagen que trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad”.

Reacción del Zaragoza y palabras de su entrenador

El técnico del Zaragoza, David Navarro, reconoció el impacto del incidente y aseguró que el futbolista está afectado por lo ocurrido.

“Ahora mismo, lo que me preocupa es la persona; todos los días hablamos, él está dolido por lo que sucedió. Creo que es un ser humano, aunque lo podamos olvidar, ha cometido un error, lo va a pagar y ya está”, explicó el entrenador.

Navarro también defendió la reacción del equipo durante la pelea, aunque dejó claro que este tipo de conductas no son aceptables dentro del fútbol profesional.

Contexto y polémica arbitral en LaLiga Hypermotion

Más allá de la sanción a Esteban Andrada, el partido dejó otras controversias. El Zaragoza cuestionó decisiones arbitrales, especialmente el final anticipado del encuentro, lo que añadió tensión a un derbi ya marcado por la violencia.

Además, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, había señalado previamente que el portero debía enfrentar un castigo de varios meses, postura que finalmente se acerca a la sanción impuesta por la RFEF.

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