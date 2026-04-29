Presidente de LaLiga pide sanción ejemplar para Esteban Andrada, exportero de Rayados que golpeó a un rival

La polémica rodea a Esteban Andrada tras su agresión en el futbol español. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, alzó la voz y pidió una sanción ejemplar contra el arquero argentino, considerando insuficiente el castigo que podría recibir tras su expulsión en el derbi aragonés.

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El dirigente fue contundente al referirse al puñetazo que el portero del Real Zaragoza propinó a Jorge Pulido, jugador del Huesca, durante la jornada 37 de la LaLiga Hypermotion.

“Me parece una auténtica barbaridad y la sanción debería ser lo máximo posible. Parece ser que el reglamento habla de solo, solo de 12 partidos, cuando realmente tenía que ser la sanción de varios meses sin poder jugar”, dijo Javier Tebas sobre la acción del guardameta de 35 años.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca – Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

Qué sanción podría recibir Andrada

De acuerdo con el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una agresión sin lesión puede castigarse con entre 4 y 12 partidos de suspensión, mientras que si hay daño físico, el castigo puede aumentar de 6 a 15 encuentros.

En este caso, el acta arbitral señala que Jorge Pulido sufrió un hematoma en el pómulo tras el golpe, lo que podría agravar la sanción.

Hasta ahora no hay castigo oficial, pero se estima que Esteban Andrada podría recibir entre 10 y 15 partidos, además de la expulsión ya aplicada durante el encuentro.

Cómo fue la agresión de Andrada en el derbi

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido entre Zaragoza y Huesca, que terminó 1-0 a favor del conjunto visitante.

Tras una jugada polémica, Esteban Andrada empujó a Jorge Pulido, acción que le valió la segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, la situación escaló cuando, en medio de un conato de bronca, el arquero lanzó un puñetazo que derribó al defensor.

El hecho generó indignación inmediata y provocó reacciones tanto del cuerpo técnico como del club.

Disculpas del jugador y postura del club

Tras lo ocurrido, Esteban Andrada reconoció su error y ofreció disculpas públicas.

“No es una buena imagen para nadie. Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional, como lo soy yo. No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años de carrera”, indicó.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

El Real Zaragoza también condenó lo sucedido y adelantó que analizará el caso para tomar medidas internas.

Futuro incierto para Andrada y Rayados

El castigo podría tener consecuencias directas en el futuro del arquero, cuyo préstamo con Rayados de Monterrey termina este verano.

Si la sanción supera los 10 partidos, existe la posibilidad de que parte del castigo lo cumpla ya fuera de España, lo que impactaría su regreso a la Liga MX.

Con cinco jornadas restantes en la temporada regular y el Zaragoza en puestos de descenso, la situación deportiva y disciplinaria de Esteban Andrada se vuelve aún más delicada.

Antecedentes de sanciones similares

Casos como el de Germán ‘Mono’ Burgos o el de Hristo Stoichkov han sido referencia en situaciones disciplinarias graves, con sanciones cercanas a los 12 partidos.

Ahora, el caso de Esteban Andrada podría marcar un nuevo precedente, especialmente ante la presión pública y mediática encabezada por Javier Tebas, quien insiste en que el castigo debe ir más allá del reglamento habitual.

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