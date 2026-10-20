El reconocido exfutbolista Paul Aguilar sufrió un fuerte accidente en Michoacán. El exjugador de la selección mexicana volcó su camioneta en la noche del sábado 17 de octubre. Aguilar tuvo que ser trasladado al hospital de La Piedad, Michoacán. El exfutbolista sigue bajo observación, pero fuera de peligro.

Según los reportes locales el incidente ocurrió sobre la carretera federal 110 (tramo Yurécuaro – Vista Hermosa / Estación Patty), a la altura del kilómetro 16. El exfutbolista de la selección mexicana conducía una camioneta Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupé. Aguilar perdió el control de su vehículo y salió del manto asfáltico.

Paul Aguilar, ex jugador del @ClubAmerica y de la Selección Mexicana, resultó lesionado la noche del sábado luego de que la camioneta que conducía se saliera de la cinta asfáltica en Yurécuaro, #Michoacán. pic.twitter.com/KVZfCqDLcW — Leo González ? (@leogonzalez88) October 18, 2026

Hasta ahora se desconocen las razones que hicieron que Aguilar perdiera el control del coche y terminara volcado cerca de las vías del tren.

En primera instancia, Paul Aguilar no pudo salir de la camioneta por sus propios medios. El vehículo quedó muy maltratado y la puerta del conductor se trabó. La Protección Civil de Yurécuaro fue quien se encargó del rescate. Aguilar fue encontrado en un estado semiconsciente.

El estatus de Paul Aguilar

Los reportes detallan que el exfutbolista del Club América fue llevado a un hospital cercano en el municipio La Piedad, Michoacán. Allí Paul Aguilar permanece internado bajo observación medica.

A pesar de la gravedad del accidente, Paul Aguilar se encuentra estable y fuera de peligro. La activación de las bolsas de aire de la camioneta impidieron que las lesiones sean mayores.

El ex capitán del América y seleccionado nacional, Paul Aguilar, sufrió un fuerte accidente automovilístico el fin de semana pasado, pero ¿cuál es su estado de salud tras conocerse dicha situación? ? pic.twitter.com/V87takvhws — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) October 20, 2026

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), comenzó con los procedimientos oficiales de peritajes para conocer cuales fueron las causas que provocaron el accidente de Paul Aguilar.

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