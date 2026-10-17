Una nueva victoria del ETO FC, ¿cómo le ha ido a Efraín Juárez en Hungría?

Efraín Juárez continúa con su aventura en el fútbol de Europa. El exentrenador de los Pumas de la UNAM lidera el proceso con el ETO FC. Juárez tiene un buen balance en sus primeras incursiones en el fútbol de Hungría. El club consiguió un nuevo triunfo por la liga y se mete entre los tres primeros.

El club de Efraín Juárez viene de vencer 1-2 al Paksi SE. En julio de 2026 Efraín Juárez asumió las riendas de este club húngaro. Hasta ahora el estratega mexicano ya ha dirigido 17 partidos en el banquillo del ETO FC.

Sus primeros números a destacar son en el torneo liguero. Por la Nemzeti Bajnokság I (primer división del futbol de Hungría), Efraín Juárez ha dirigido 10 partidos. El ETO FC mantiene un balance de 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

“QUERÍA PROBARME EN UNA LIGA DONDE NO SUPIERAN MI IDIOMA”



???? EFRAÍN JUÁREZ y la razón de su SALIDA de Pumas:



“Le comenté al presidente: ‘Necesito tomarme un tiempo. Quiero probarme algo diferente, ir a un país donde no hablen mi idioma‘.



También hay unos rumores. Cualquier? pic.twitter.com/5zW6kdxeY1 — dataref México (@dataref_mx) October 15, 2026

El ETO FC se encuentra momentáneamente en el tercer lugar del torneo. En este campeonato militan 12 clubes. El ETO FC está solo un punto del líder, lugar que ocupa el Puskás Akadémia FC.

Efraín Juárez suma un partido más en el fútbol local. El ETO FC ganó aun partido correspondiente a la Magyar Kupa. El ETO FC venció 1-5 al Karcag.

Torneos internacionales

Efraín Juárez también dirigió partidos por la fase previa de la UEFA Champions League. En la primera ronda fueron eliminados por el Vífingur. En el duelo de ida empataron 2-2, peor en la vuelta fueron derrotados 1-0.

Esto llevó al club a la fase previa de la UEFA Conference League. En esta etapa lograron superar la segunda ronda al vencer al Atert Bissen 2-6 en el partido de ida y luego empatar 1-1 en la vuelta.

Efraín Juárez dirige a jugadores de 19 nacionalidades. Un gran desafío para el estratega mexicano?https://t.co/JievxmPNaL — Claro Sports (@ClaroSports) October 15, 2026

Sin embargo, en la tercera ronda el ETO FC cayó ante el Riga FC. El conjunto húngaro perdió 1-0 en el partido de ida y luego no pudieron pasar del empate 1-1 en la vuelta. Esto le deja un balance de 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas en torneos continentales.

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